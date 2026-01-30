Траньков не удивился четверным прыжкам Валиевой

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости, Андрей Симоненко. Фигуристка Камила Валиева набрала прекрасную форму уже в новогодние праздники, в том, что она восстановила четверные прыжки, нет ничего удивительного, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.
Валиева в конце декабря закончила отбывать дисквалификацию за допинговое нарушение. В четверг в Telegram-канале "Навка Арена" был опубликован видеоролик, демонстрирующий, как фигуристка чисто исполняет комбинацию из четверного тулупа и тройного сальхова.
«
"Я видел, как Камила последнее время тренировалась, периодически был на катке на "Навка Арене", она очень много проводила времени в зале, занималась с тренером ОФП, набирала форму. Много откатала довольно энергозатратных ледовых шоу в новогодние праздники. И выглядела просто шикарно сразу после Нового года. Мы увиделись с ней на катке, 15 минут поговорили, и я сделал Камиле комплимент, сказал: "Как ты классно выглядишь!" Ее спортивная форма будто бы "звенела". Зная спортивный талант Камилы, я не удивился увиденному, это вызвало у меня только радость, что у нее есть возможность исполнять ультра-си. И это, скажем так, еще один довод в пользу того, что Камила может довольно-таки неплохо вернуться", - сказал Траньков.
В субботу и воскресенье в Москве пройдет чемпионат России по прыжкам, Валиева заявлена в числе его участников. "Конечно, любой из элементов ультра-си в арсенале любого участника делает его одним из фаворитов, - сказал Траньков, отвечая на вопрос, может ли Валиева претендовать на победу после восстановления четверного тулупа. - Но нужно еще сделать его на соревнованиях. Остается пожелать только удачи, будем с удовольствием наблюдать за этим и комментировать, надеюсь все увидеть воочию завтра-послезавтра".
На чемпионате России по прыжкам впервые пройдут соревнования дуэтов, составленных из одиночников. Среди участников - Валиева в паре с Марком Кондратюком, Александра Трусова с супругом Макаром Игнатовым и другие фигуристы. "Пока для меня как для парника это загадка, - признался Траньков, говоря о новой дисциплине. - Как это будет оцениваться? Будет ли оцениваться параллельность прыжка, близость фигуристов друг к другу, параллельность выезда, позиция выезда - то есть то, что оценивается в парном катании? Либо можно будет просто зайти и прыгнуть на большом расстоянии, не сорвав элемент? Надеюсь, судейские оценки будут максимально приближены к оценкам в парном катании. Если спортсмены будут прыгать максимально близко друг к другу, параллельно, в унисон, с максимально идентичной позицией захода и выезда, то это будет очень приятным зрелищем. Поживем-увидим".