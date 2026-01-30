Траньков не удивился четверным прыжкам Валиевой

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости, Андрей Симоненко. Фигуристка Камила Валиева набрала прекрасную форму уже в новогодние праздники, в том, что она восстановила четверные прыжки, нет ничего удивительного, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.