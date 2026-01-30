Тренер "Зенита" не исключил, что Эракович покинет команду

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак не исключил, что зимой команду покинет защитник Страхиня Эракович.
В декабре СМИ сообщали о том, что "Зенит" отказался отдавать Эраковича в аренду с обязательным правом выкупа в белградскую "Црвену Звезду" из-за желания совершить в зимнее трансферное окно прямой переход игрока при поступлении выгодного предложения.
"Возможно, появятся один-два игрока - в зависимости от того, кто будет уходить и сколько игроков еще уйдет. Конечно, кто-то уходит, и мы стараемся подыскать замену. По защитникам: к нам уже пришел Игорь Дивеев. Конечно, у нас есть четыре центральных защитника, плюс Страхиня Эракович. Я думаю, что на позицию центрального защитника на замену Страхине, если он уйдет, искать не нужно. Но есть позиции, где нам нужны игроки, и мы ведем трансферную работу. Если получится, мы возьмем кого-то", - добавил тренер.
Эраковичу 24 года. Он выступает в составе "Зенита" с лета 2023 года. Вместе с петербургским клубом он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Всего он провел за "Зенит" 85 матчей и не забил мячей. Также в его активе 18 игр и один гол в составе сборной Сербии. В текущем сезоне Эракович сыграл за "Зенит" 19 матчей.
