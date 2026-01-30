Рейтинг@Mail.ru
Тренер "Зенита" не исключил, что Эракович покинет команду - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:46 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/semak-2071333852.html
Тренер "Зенита" не исключил, что Эракович покинет команду
Тренер "Зенита" не исключил, что Эракович покинет команду - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Тренер "Зенита" не исключил, что Эракович покинет команду
Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак не исключил, что зимой команду покинет защитник Страхиня Эракович. РИА Новости Спорт, 30.01.2026
2026-01-30T19:46:00+03:00
2026-01-30T19:46:00+03:00
футбол
спорт
россия
сербия
страхиня эракович
сергей семак
игорь дивеев
зенит
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906464130_0:28:1176:690_1920x0_80_0_0_e7339aa72369ee0b3eb2304a7b7473ba.jpg
https://ria.ru/20260127/zenit-2070530687.html
россия
сербия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906464130_87:0:1087:750_1920x0_80_0_0_e57bd8489bbcc04e519267bcaa276c9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, сербия, страхиня эракович, сергей семак, игорь дивеев, зенит, црвена звезда, суперкубок россии по футболу
Футбол, Спорт, Россия, Сербия, Страхиня Эракович, Сергей Семак, Игорь Дивеев, Зенит, Црвена Звезда, Суперкубок России по футболу
Тренер "Зенита" не исключил, что Эракович покинет команду

Тренер Семак не исключил, что защитник Эракович зимой покинет "Зенит"

© Фото : Пресс-служба "Зенита"Защитник "Зенита" Страхиня Эракович
Защитник Зенита Страхиня Эракович - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : Пресс-служба "Зенита"
Защитник "Зенита" Страхиня Эракович. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак не исключил, что зимой команду покинет защитник Страхиня Эракович.
В декабре СМИ сообщали о том, что "Зенит" отказался отдавать Эраковича в аренду с обязательным правом выкупа в белградскую "Црвену Звезду" из-за желания совершить в зимнее трансферное окно прямой переход игрока при поступлении выгодного предложения.
"По Страхине Эраковичу есть интерес со стороны других клубов, он ведет переговоры. Возможен вариант, при котором он продолжит карьеру в другом месте, и сейчас мы ждем его решения и решения клуба", - цитирует Семака сайт клуба.
"Возможно, появятся один-два игрока - в зависимости от того, кто будет уходить и сколько игроков еще уйдет. Конечно, кто-то уходит, и мы стараемся подыскать замену. По защитникам: к нам уже пришел Игорь Дивеев. Конечно, у нас есть четыре центральных защитника, плюс Страхиня Эракович. Я думаю, что на позицию центрального защитника на замену Страхине, если он уйдет, искать не нужно. Но есть позиции, где нам нужны игроки, и мы ведем трансферную работу. Если получится, мы возьмем кого-то", - добавил тренер.
Эраковичу 24 года. Он выступает в составе "Зенита" с лета 2023 года. Вместе с петербургским клубом он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Всего он провел за "Зенит" 85 матчей и не забил мячей. Также в его активе 18 игр и один гол в составе сборной Сербии. В текущем сезоне Эракович сыграл за "Зенит" 19 матчей.
Педро и Вильмар Барриос - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Зенит" продлил контракт с бразильским нападающим
27 января, 13:23
 
ФутболСпортРоссияСербияСтрахиня ЭраковичСергей СемакИгорь ДивеевЗенитЦрвена ЗвездаСуперкубок России по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Лада
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Сочи
    5
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    СКА
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Дженоа
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Алавес
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала