Роднина назвала участие российских спортсменов в ОИ достижением

"Я считаю успехом уже то, что наши ребята и девушки поедут на Олимпийские игры. Потому что, учитывая, какие четыре тяжелых года мы прошли, это сказывается на всем поколении наших спортсменов. И все равно ребята выстояли, поедут и на Олимпиаде будут представлять нашу страну. Я больше чем уверена в том, что каждый из них будет выкладываться с максимальной самоотдачей и будет стремиться к своим самым высоким достижениям", - подчеркнула собеседница агентства.