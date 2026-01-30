Рейтинг@Mail.ru
Роднина назвала участие российских спортсменов в ОИ достижением
15:09 30.01.2026
Роднина назвала участие российских спортсменов в ОИ достижением
Роднина назвала участие российских спортсменов в ОИ достижением
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина заявила РИА Новости, что считает достижением сам факт участия российских... РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Италия, Милан, Кортина-д'Ампеццо, Ирина Роднина, Госдума РФ, Зимние Олимпийские игры 2026
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина заявила РИА Новости, что считает достижением сам факт участия российских спортсменов в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии, а прогнозировать результаты их выступлений сложно.
Игры пройдут 6-22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В нейтральном статусе в соревнованиях примут участие 13 россиян, которые выступят в шести видах: по два атлета в фигурном катании, лыжном, конькобежном и санном спорте, а также в шорт-треке, и один - в ски-альпинизме.
"Во-первых, у нас к участию в Олимпийских играх не допущены многие лидеры. Во-вторых, даже с лидерами мы последние четыре года вообще не участвовали в международных соревнованиях. И не понимаем, в какой ситуации мы сейчас находимся, потому что все те спортсмены, которые выступят на Олимпиаде, в последние годы соревнуются только среди своих российских коллег. Поэтому, конечно, определенные ожидания у нас есть, но что-то планировать (в медальном плане) практически невозможно", - сказала Роднина.
"Я считаю успехом уже то, что наши ребята и девушки поедут на Олимпийские игры. Потому что, учитывая, какие четыре тяжелых года мы прошли, это сказывается на всем поколении наших спортсменов. И все равно ребята выстояли, поедут и на Олимпиаде будут представлять нашу страну. Я больше чем уверена в том, что каждый из них будет выкладываться с максимальной самоотдачей и будет стремиться к своим самым высоким достижениям", - подчеркнула собеседница агентства.
Роднина объяснила, почему следует показывать Олимпиаду по ТВ
30 октября 2025, 08:49
Роднина объяснила, почему следует показывать Олимпиаду по ТВ
30 октября 2025, 08:49
 
Италия Милан Кортина-д'Ампеццо Ирина Роднина Госдума РФ Зимние Олимпийские игры 2026
 
