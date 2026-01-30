Легенда "Реала" проведет бой со скандальным блогером, пишут СМИ

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Бывший капитан мадридского футбольного клуба "Реал" испанец Серхио Рамос в августе проведет боксерский поединок с блогером и кикбоксером Эндрю Тейтом, сообщает Moslee в социальной сети X.

По информации источника, бой между футболистом и 39-летним Тейтом под эгидой промоушена Misfits Boxing состоится 22 августа в Дохе (Катар) на арене "Лусаил". Поединок пройдет в весовой категории до 88,5 кг и продлится шесть раундов по три минуты.

Рамосу 39 лет. В настоящее время защитник находится без клуба. В январе он совместно с холдингом Five Eleven Capital достиг принципиальной договоренности о покупке испанской "Севильи", за которую выступал в 2004-2005 годах, а также в 2023-2024-м.