14:15 30.01.2026 (обновлено: 14:23 30.01.2026)
Легенда "Реала" проведет бой со скандальным блогером, пишут СМИ
Легенда "Реала" проведет бой со скандальным блогером, пишут СМИ
Легенда "Реала" проведет бой со скандальным блогером, пишут СМИ

Экс-капитан "Реала" Рамос проведет боксерский поединок с блогером Эндрю Тейтом

© пресс-служба клуба "ПСЖ"Испанский футболист Серхио Рамос
Испанский футболист Серхио Рамос - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© пресс-служба клуба "ПСЖ"
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Бывший капитан мадридского футбольного клуба "Реал" испанец Серхио Рамос в августе проведет боксерский поединок с блогером и кикбоксером Эндрю Тейтом, сообщает Moslee в социальной сети X.
По информации источника, бой между футболистом и 39-летним Тейтом под эгидой промоушена Misfits Boxing состоится 22 августа в Дохе (Катар) на арене "Лусаил". Поединок пройдет в весовой категории до 88,5 кг и продлится шесть раундов по три минуты.
Рамосу 39 лет. В настоящее время защитник находится без клуба. В январе он совместно с холдингом Five Eleven Capital достиг принципиальной договоренности о покупке испанской "Севильи", за которую выступал в 2004-2005 годах, а также в 2023-2024-м.
Последним клубом Рамоса был мексиканский "Монтеррей", который он покинул в конце 2025 года по окончании контракта. Рамос с 2005 по 2021 год представлял "Реал", с которым стал пятикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов. С 2021 по 2023 год испанец выступал за французский "Пари Сен-Жермен", с которым стал двукратным чемпионом страны. В составе сборной Испании Рамос выиграл чемпионат мира (2010) и дважды - чемпионат Европы (2008, 2012).
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
"Неожиданно и несправедливо": Слуцкий о десяти снятых очках
ЕдиноборстваСерхио РамосВокруг спортаБоксСпортРеал МадридСевилья
 
