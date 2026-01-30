"Лион" победил ПАОК Оздоева и выиграл основной этап Лиги Европы

Встреча в Лионе завершилась со счетом 4:2. У хозяев отличились Реми Имбер (34-я минута), Халис Мера (55), Адам Карабец (88), который за несколько минут до гола (83) не смог реализовать пенальти, а также Алехандро Родригес (90+3). В составе гостей голы забили Йоргос Якумакис (20) и Суалихо Мейте (67). На 41-й минуте после второй желтой карточки был удален полузащитник ПАОКа Яннис Константелиас.
На 83-й минуте красную карточку получил главный тренер ПАОКа Рэзван Луческу.
Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев вышел в стартовом составе и был заменен в компенсированное ко второму тайму время. Его партнер по команде Федор Чалов провел матч на скамейке запасных.
Перед началом встречи прошла минута молчания в память о болельщиках ПАОКа, которые погибли в автокатастрофе по пути на матч. Авария произошла на территории Румынии, при попытке обгона минивэн с болельщиками выехал на встречную полосу и столкнулся с бензовозом. Семь человек, включая водителя, погибли на месте, трое получили ранения и были доставлены в больницу.
"Лион" набрал 21 очко и стал победителем основного этапа турнира, выйдя напрямую в 1/8 финала. ПАОК (12 очков) стал 17-м и сыграет в стыковых матчах за выход в 1/8 финала.
