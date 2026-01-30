"Лион" победил ПАОК Оздоева и выиграл основной этап Лиги Европы

Встреча в Лионе завершилась со счетом 4:2. У хозяев отличились Реми Имбер (34-я минута), Халис Мера (55), Адам Карабец (88), который за несколько минут до гола (83) не смог реализовать пенальти, а также Алехандро Родригес (90+3). В составе гостей голы забили Йоргос Якумакис (20) и Суалихо Мейте (67). На 41-й минуте после второй желтой карточки был удален полузащитник ПАОКа Яннис Константелиас.

Перед началом встречи прошла минута молчания в память о болельщиках ПАОКа, которые погибли в автокатастрофе по пути на матч. Авария произошла на территории Румынии, при попытке обгона минивэн с болельщиками выехал на встречную полосу и столкнулся с бензовозом. Семь человек, включая водителя, погибли на месте, трое получили ранения и были доставлены в больницу.