Рейтинг@Mail.ru
"Лион" победил ПАОК Оздоева и выиграл основной этап Лиги Европы - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:19 30.01.2026 (обновлено: 01:20 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/lion-2071107138.html
"Лион" победил ПАОК Оздоева и выиграл основной этап Лиги Европы
"Лион" победил ПАОК Оздоева и выиграл основной этап Лиги Европы - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
"Лион" победил ПАОК Оздоева и выиграл основной этап Лиги Европы
Французский футбольный клуб "Лион" победил греческий ПАОК в матче заключительного, восьмого тура основного этапа Лиги Европы. РИА Новости Спорт, 30.01.2026
2026-01-30T01:19:00+03:00
2026-01-30T01:20:00+03:00
футбол
спорт
магомед оздоев
федор чалов
паок
олимпик (лион)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071106805_117:55:2559:1429_1920x0_80_0_0_a3a951f1ab4a4ec356be01661aae7a43.jpg
https://ria.ru/20260129/safonov-2071102392.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071106805_190:0:2855:1999_1920x0_80_0_0_4223446b9cf8ae2aeda1262d3e1760c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, магомед оздоев, федор чалов, паок, олимпик (лион)
Футбол, Спорт, Магомед Оздоев, Федор Чалов, ПАОК, Олимпик (Лион)
"Лион" победил ПАОК Оздоева и выиграл основной этап Лиги Европы

"Лион" стал победителем основного этапа Лиги Европы

© Фото : Соцсети футбольного клуба "Лион"Матч Лиги Европы "Лион" - ПАОК
Матч Лиги Европы Лион - ПАОК - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : Соцсети футбольного клуба "Лион"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Французский футбольный клуб "Лион" победил греческий ПАОК в матче заключительного, восьмого тура основного этапа Лиги Европы.
Лига Европы УЕФА
29 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
Лион
4 : 2
ПАОК
34‎’‎ • Remi Himbert
(Афонсу Морейра)
55‎’‎ • Khalis Merah
(Афонсу Морейра)
88‎’‎ • Адам Карабец
(Adil Hamdani)
90‎’‎ • Alejandro Gomes Rodriguez
(Адам Карабец)
20‎’‎ • Георгиос Якумакис
(Андрия Живкович)
66‎’‎ • Суалио Мейте
(Андрия Живкович)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Лионе завершилась со счетом 4:2. У хозяев отличились Реми Имбер (34-я минута), Халис Мера (55), Адам Карабец (88), который за несколько минут до гола (83) не смог реализовать пенальти, а также Алехандро Родригес (90+3). В составе гостей голы забили Йоргос Якумакис (20) и Суалихо Мейте (67). На 41-й минуте после второй желтой карточки был удален полузащитник ПАОКа Яннис Константелиас.
На 83-й минуте красную карточку получил главный тренер ПАОКа Рэзван Луческу.
Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев вышел в стартовом составе и был заменен в компенсированное ко второму тайму время. Его партнер по команде Федор Чалов провел матч на скамейке запасных.
Перед началом встречи прошла минута молчания в память о болельщиках ПАОКа, которые погибли в автокатастрофе по пути на матч. Авария произошла на территории Румынии, при попытке обгона минивэн с болельщиками выехал на встречную полосу и столкнулся с бензовозом. Семь человек, включая водителя, погибли на месте, трое получили ранения и были доставлены в больницу.
"Лион" набрал 21 очко и стал победителем основного этапа турнира, выйдя напрямую в 1/8 финала. ПАОК (12 очков) стал 17-м и сыграет в стыковых матчах за выход в 1/8 финала.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Сафонов высказался о решении тренера поставить его в ворота в матче ЛЧ
Вчера, 23:59
 
ФутболСпортМагомед ОздоевФедор ЧаловПАОКОлимпик (Лион)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Динамо Минск
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Трактор
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Рейнджерс
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Фрайбург
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Зальцбург
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Селтик
    Утрехт
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    ФКСБ
    Фенербахче
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Ференцварош
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Панатинаикос
    Рома
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    ПАОК
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Фейенорд
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Црвена Звезда
    Сельта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Маккаби Тель-Авив
    Болонья
    0
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала