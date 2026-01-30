Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала запрет олимпийцам Латвии общаться с россиянами - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:47 30.01.2026 (обновлено: 16:01 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/latviya-2071274840.html
Захарова прокомментировала запрет олимпийцам Латвии общаться с россиянами
Захарова прокомментировала запрет олимпийцам Латвии общаться с россиянами - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Захарова прокомментировала запрет олимпийцам Латвии общаться с россиянами
Рекомендации Олимпийского комитета Латвии не общаться со спортсменами из России и Белоруссии не имеют никакого отношения к спорту, это проявление национализма,... РИА Новости Спорт, 30.01.2026
2026-01-30T15:47:00+03:00
2026-01-30T16:01:00+03:00
латвия
мария захарова
спорт
зимние олимпийские игры 2026
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980189864_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_1c4d02373b27afeb02e5d3be406fab19.jpg
https://ria.ru/20260116/vasilev-2068304010.html
https://ria.ru/20260121/zhurova-2069306629.html
латвия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980189864_103:0:1143:780_1920x0_80_0_0_bd3b0ac8b5877d56d98daf553a42e92b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
латвия, мария захарова, спорт, зимние олимпийские игры 2026, вокруг спорта
Латвия, Мария Захарова, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Вокруг спорта
Захарова прокомментировала запрет олимпийцам Латвии общаться с россиянами

Захарова назвала призывы Латвии не общаться с россиянами проявлением неонацизма

© Фото : МИД Российской ФедерацииМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : МИД Российской Федерации
Мария Захарова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Рекомендации Олимпийского комитета Латвии не общаться со спортсменами из России и Белоруссии не имеют никакого отношения к спорту, это проявление национализма, возросшего до уровня неонацизма, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Это (рекомендации не общаться с российскими и белорусскими спортсменами - ред.) тот самый национализм, который дошел до уровня неонацизма. Это не имеет никакого отношения к спорту, к конфликтам, которые имеются на планете, когда людям запрещают общаться по национальному признаку", - сказала Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
"Им нужен психиатр": Васильев оценил запрет Латвии общаться с россиянами
16 января, 13:45
Официальный представитель МИД также иронично предположила, что следующим шагом будет, когда Олимпийский комитет Латвии начнет требовать справки генетической экспертизы, где будет написано, какой национальности человек и какой крови у него больше.
«
"Мы расцениваем подобные инициативы прибалтийских стран, в частности Латвии, в качестве очередного примера культивируемой пещерной русофобии, направленной на подрыв Олимпийских ценностей, разжигание межнациональной розни", - добавила Захарова.
Ранее Олимпийский комитет Латвии рекомендовал спортсменам страны избегать любых контактов с атлетами из России и Белоруссии. Также предписывается держаться от них на расстоянии и воздерживаться от совместных фото- и видеосъемок, за исключением определенных регламентом соревнований.
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
"Это истерика": Журова прокомментировала решение латвийского ТВ
21 января, 14:06
 
ЛатвияМария ЗахароваСпортЗимние Олимпийские игры 2026Вокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Лада
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Сочи
    5
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    СКА
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Дженоа
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Алавес
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала