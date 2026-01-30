Захарова прокомментировала запрет олимпийцам Латвии общаться с россиянами

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Рекомендации Олимпийского комитета Латвии не общаться со спортсменами из России и Белоруссии не имеют никакого отношения к спорту, это проявление национализма, возросшего до уровня неонацизма, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Это (рекомендации не общаться с российскими и белорусскими спортсменами - ред.) тот самый национализм, который дошел до уровня неонацизма. Это не имеет никакого отношения к спорту, к конфликтам, которые имеются на планете, когда людям запрещают общаться по национальному признаку", - сказала Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.
Официальный представитель МИД также иронично предположила, что следующим шагом будет, когда Олимпийский комитет Латвии начнет требовать справки генетической экспертизы, где будет написано, какой национальности человек и какой крови у него больше.
«
"Мы расцениваем подобные инициативы прибалтийских стран, в частности Латвии, в качестве очередного примера культивируемой пещерной русофобии, направленной на подрыв Олимпийских ценностей, разжигание межнациональной розни", - добавила Захарова.
Ранее Олимпийский комитет Латвии рекомендовал спортсменам страны избегать любых контактов с атлетами из России и Белоруссии. Также предписывается держаться от них на расстоянии и воздерживаться от совместных фото- и видеосъемок, за исключением определенных регламентом соревнований.
"Это истерика": Журова прокомментировала решение латвийского ТВ
21 января, 14:06