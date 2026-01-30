Ларионов объяснил, почему Голдобин не попал в заявку на матч со "Спартаком"

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов заявил журналистам, что форвард Николай Голдобин не попал в заявку на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского "Спартака" из-за проигранной конкуренции за место с другим игроком команды.