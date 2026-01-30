https://ria.ru/20260130/larionov-2071359517.html
Ларионов объяснил, почему Голдобин не попал в заявку на матч со "Спартаком"
Ларионов объяснил, почему Голдобин не попал в заявку на матч со "Спартаком" - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Ларионов объяснил, почему Голдобин не попал в заявку на матч со "Спартаком"
Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов заявил журналистам, что форвард Николай Голдобин не попал в заявку на матч регулярного чемпионата... РИА Новости Спорт, 31.01.2026
2026-01-30T23:49:00+03:00
2026-01-30T23:49:00+03:00
2026-01-31T00:30:00+03:00
хоккей
спорт
игорь ларионов
николай голдобин
континентальная хоккейная лига (кхл)
ска (санкт-петербург)
спартак (москва)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020534185_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_0de7fcef825879569b9617584a98cec2.jpg
https://ria.ru/20260130/larionov-2071357901.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020534185_144:0:1104:720_1920x0_80_0_0_f1b957eeb26ed8e9a2b6aba6b5c85a2d.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, игорь ларионов, николай голдобин, континентальная хоккейная лига (кхл), ска (санкт-петербург), спартак (москва)
Хоккей, Спорт, Игорь Ларионов, Николай Голдобин, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), СКА (Санкт-Петербург), Спартак (Москва)
Ларионов объяснил, почему Голдобин не попал в заявку на матч со "Спартаком"
Тренер СКА Ларионов: Голдобин отправлен в запас, так как проигрывает конкуренцию