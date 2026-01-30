Рейтинг@Mail.ru
Ларионов объяснил, почему Голдобин не попал в заявку на матч со "Спартаком"
Хоккей
 
23:49 30.01.2026 (обновлено: 00:30 31.01.2026)
Ларионов объяснил, почему Голдобин не попал в заявку на матч со "Спартаком"
Ларионов объяснил, почему Голдобин не попал в заявку на матч со "Спартаком" - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Ларионов объяснил, почему Голдобин не попал в заявку на матч со "Спартаком"
Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов заявил журналистам, что форвард Николай Голдобин не попал в заявку на матч регулярного чемпионата... РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Новости
Ларионов объяснил, почему Голдобин не попал в заявку на матч со "Спартаком"

Тренер СКА Ларионов: Голдобин отправлен в запас, так как проигрывает конкуренцию

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов заявил журналистам, что форвард Николай Голдобин не попал в заявку на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского "Спартака" из-за проигранной конкуренции за место с другим игроком команды.
СКА в пятницу в Москве проиграл "Спартаку" со счетом 0:4. Три шайбы из четырех петербуржцы пропустили при игре в меньшинстве.
«
"Вопрос в отношении к делу. Никогда не хочется лишать хоккеиста шанса играть. Терпишь, даешь игроку 20 матчей, 30 матчей, 40 матчей, 50… При этом ты ожидаешь от игрока отдачи, огня, ожидаешь этого на тренировках. На данный момент он попросту проигрывает конкуренцию тем ребятам, которые хотят больше", - сказал Ларионов.
Голдобин на протяжении двух предыдущих сезонов выступал за "Спартак" и стал рекордсменом команды по очкам за один регулярный чемпионат (78). Летом "красно-белые" перевели его в список отказов, откуда игрока забрал СКА. В текущем чемпионате он провел 40 матчей и набрал 26 очков (10 голов + 16 передач).
