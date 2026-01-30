Овечкин испортил Америке праздник: вырубил двух соперников и догнал Гретцки

"Вашингтон" обыграл "Детройт" в матче чемпионата НХЛ и завершил самую длинную гостевую серию в сезоне. Александр Овечкин добился исторического достижения, а вместе с этим едва не покалечил своих соперников.

"Мы не бросаем бороться"

"Вашингтон Кэпиталз" подошел к долгожданному окончанию самой длительной гостевой серии в этом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в плохом расположении духа. Поводов для радости у подопечных Спенсера Карбери действительно было мало. До заключительного шестого матча на выезде кряду "столичные" потерпели четыре поражение в пяти предыдущих играх и, как сам написал автор материалов на официальном сайте "Вашингтона" Майк Фогель, "набрали жалкие три очка из десяти возможных".

Накануне "Кэпиталз" были разбиты в штате Вашингтон местным "Сиэтл Кракен" со счетом 5:1. Главный тренер гостей Спенсер Карбери после матча признался, что разочарован игрой своей командой, которая "была обыграна по всем статьям". Дополнительным унижением для его подопечных в этой игре мог стать хет-трик Джареда Макканна, но судьи отменили его третий гол и вместо этого наказали "Сиэтл" двойным малым штрафом, после чего заброшенной шайбой в большинстве отметился Александр Овечкин. Впрочем, очередной голеадорский подвиг российского снайпера никак не помог "Вашингтону".

« "Думаю, все знают: неважно, какой счет на табло, — мы никогда не бросаем играть и бороться. Мой гол был важным, но у нас были еще шансы, которые мы не реализовали. Мы должны распоряжаться шайбой с умом. Мы смотрим видео, разбираем моменты, понимаем, как должны действовать, но иногда это все просто не работает. У соперника были хорошие отскоки, нам же иногда не хватает таких удачных отскоков. Не думаю, что между нами имеется недопонимание при игре в формате "5 на 5". У нас были моменты в первом периоде. Реализуй мы хотя бы один из них, игра могла бы пойти совершенно по-другому. Нам надо продолжать усердно трудиться", — заявил Овечкин.

© REUTERS / Sergei Belski Александр Овечкин © REUTERS / Sergei Belski Александр Овечкин

Затяжные гастроли "Вашингтон" завершил сегодня. Вернувшись на Восток США, "Кэпиталз" встретились в Детройте с местными "Ред Уингз". Для обеих команд этот матч стал уже третьим и заключительным очным в рамках текущего розыгрыша "регулярки". Предыдущие две игры завершились в пользу "краснокрылых" (5:2, 3:2 ОТ). Накануне новой встречи с "Кэпс" подопечные Тодда Маклеллана выиграли девять матчей из 14 в 2026 году и закрепились в списке лидеров Восточной конференции и Атлантического дивизиона.

"Ред Уингз" сейчас невероятно близки к тому, чтобы прервать полосу неудач и впервые за десять лет пробиться в плей-офф. У "Кэпиталз" же задача выхода в плей-офф рискует быть проваленной. До сегодняшней игры "столичные" на восемь очков отставали от зоны уайлд-кард. Столь длительная гостевая серия в плане результатов стала одной из худших за всю историю франшизы. Последний раз "Вашингтон" в рамках подобных долгих гастролей выступил так плохо в сезоне-2003/04, который ознаменовался масштабной распродажей игроков команды и победой в драфт-лотерее, после которой клуб получил право заполучить Александра Овечкина.

© Фото : x.com/capitals Александр Овечкин © Фото : x.com/capitals Александр Овечкин

Курьезный гол едва не лишил Овечкина победы

Сумасшедший по своему развитию матч в Детройте стал кульминацией всех взлетов и падений, которые пережили игроки "Вашингтона" за последние пару месяцев. Нервотрепка для "Кэпиталз" началась на первых же минутах встречи, когда подопечные Карбери получили удаление за выброс шайбы за пределы площадки. При игре в формате "4 на 5" "столичные" формально пропустили, после чего "Литтл Сизарс-арена" буквально взорвалась: Патрик Кейн сделал классную передачу на левый край, откуда Алекс Дебринкэт исполнил точный щелчок.

Весь Детройт поздравлял с этим голом не его автора, а Кейна, который к этому моменту набрал исторический 1375-й результативный балл, сделавший именитого форварда самым результативным игроком в истории НХЛ среди тех, кто родился на территории США. Однако судьи на время отменили праздник: после просмотра видеоповтора арбитры зафиксировали офсайд и не засчитали гол "Ред Уингз".

"Вашингтон" очень вовремя прочувствовал момент. Пока "Детройт" приходил в себя после столь ощутимого огорчения, гости укололи хозяев площадки еще больнее. Во-первых, свое веское слово произнес Александр Овечкин. 40-летний российский ветеран в ходе одной смены умудрился вырубить сразу двух соперников. Сперва от его силового приема пострадал шведский нападающий "Детройта" Эльмер Седерблом, а затем на лед упал и канадский защитник "Ред Уингз" Бен Шьяро.

Чуть позднее от действий Овечкина мог серьезно пострадать еще один игрок "Детройта". Канадский защитник Трэвис Хамоник в результате столкновения с россиянином не удержался на ногах и упал, оказавшись под русским гигантом. Овечкин, сделав шаг, случайно наступил на руку канадцу. Тот ее резко отдернул и ясно указал на болевые ощущения. Александр Михайлович, увидев, что, возможно, нанес сопернику порез лезвием конька, моментально обратился к арбитрам с требованием остановить матч. Хамоник после этого отправился в раздевалку за медицинской помощью. К счастью, канадский защитник вскоре вернулся в игру.

Во-вторых, "столичные" чуть позднее после незасчитанного гола "Детройта" организовали мощное давление в чужой зоне и завершили его точным выстрелом Ника Дауда, который официально открыл счет в матче. После этой шайбы "Кэпиталз" перехватили инициативу и действовали по большей части лучше и агрессивнее "Детройта". Подопечные Карбери явно превосходили соперника по количеству бросков в створ, но впоследствии сами придумали себе проблемы. Ненужным удалением "Вашингтон" отнял у себя много сил, после чего пропустил результативную атаку. Патрик Кейн увидел на синей линии Бена Шьяро и ассистировал тому под мощный щелчок. На этот раз прославленный форвард официально отметился голевой передачей и, опередив Майка Модано по очкам в чемпионатах НХЛ, стал самым результативным игроком в истории лиги, родившимся в США.

Примечательно, что сегодняшний матч стал первым с марта 1997 года, в рамках которого на льду встретились лучший снайпер в истории чемпионатов НХЛ и рекордсмен лиги по очкам среди игроков, кто родился в Штатах. Почти 30 лет назад в этом положении находились Уэйн Гретцки и Джо Маллен. Сегодня в эту историю вошли Александр Овечкин и Патрик Кейн.

Овечкин, впрочем, и без этого успел переписать очередные страницы в истории НХЛ. В середине третьего периода при счете 1:1 Александр Михайлович записал на свой счет результативный пас в эпизоде с не самым очевидным голом Дилана Строума, который арбитры отказались отменить, не увидев в действиях автора заброшенной шайбы помехи вратарю.

Для Овечкина эта передача ознаменовалась сразу двумя событиями:

40-летний россиянин набрал 1669-е очко в карьере в чемпионатах НХЛ и сравнялся с Гретцки по числу результативных баллов, набранных за один клуб. Ови всю карьеру в НХЛ выступает за "Вашингтон", Гретцки свои 1669 очков из почти трех тысяч баллов набрал только за "Эдмонтон Ойлерз". По этому показателю российский форвард "Кэпиталз" разделил с канадцем пятую строчку в истории лиги. Выше только Горди Хоу (1809 очков за "Детройт"), Стив Айзерман (1755 очков за "Детройт"), действующий капитан "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби (1744 очков за "Питтсбург") и Марио Лемье (1723 очка за "Питтсбург");

Овечкин достиг отметки в 1816 очков (996 голов и 820 передач) за карьеру в НХЛ с учетом чемпионатов и плей-офф. По этому показателю он догнал Марселя Дионна и разделил с ним десятое место в списке лучших бомбардиров НХЛ в истории. Абсолютным рекордсменом лиги по очкам в чемпионатах и плей-офф является Гретцки (3237 очков).

© REUTERS / Steven Bisig Александр Овечкин © REUTERS / Steven Bisig Александр Овечкин

Спустя пять минут после того, как "Вашингтон" вышел вперед, "Кэпиталз" организовали еще один гол и укрепили свое преимущество. Казалось, победа уже у них в кармане, но в последние две минуты "столичные" умудрились загнать себя в тупик. Алекс Дебринкэт сперва отличился точным броском с близкого расстояния, а через 30 секунд стал автором очень курьезного гола. Форвард "Детройта" просто вбросил шайбу в чужую зону по борту, но снаряд дважды отскочил очень неудачно для голкипера гостей и влетел в ворота: Чарли Линдгрен был застигнут врасплох. Именно об этом накануне говорил Овечкин, отмечая, как везет соперникам "Вашингтона" с удачными отскоками.

В итоге "Кэпиталз" упустили победу в основное время матча, но все же добились своего в буллитной серии. Линдгрен с одним броском "Детройта" справился, а Дилан Строум, Райан Леонард и автор победного буллита Ник Дауд свои попытки использовали безошибочно.

4:3 (после буллитов) — "Вашингтон" завершил длинную гостевую серию важной победой и слегка улучшил свое положение в борьбе за попадание в плей-офф. До перерыва на Олимпийские игры "Кэпиталз" проведут еще четыре матча. "Столичные" сыграют дома с "Каролиной Харрикейнз", "Нью-Йорк Айлендерс" и "Нэшвилл Предаторз", а также нанесут визит в Филадельфию к "Флайерз".