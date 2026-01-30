Рейтинг@Mail.ru
Овечкин испортил Америке праздник: вырубил двух соперников и догнал Гретцки - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
07:35 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/khokkey-2071134565.html
Овечкин испортил Америке праздник: вырубил двух соперников и догнал Гретцки
Овечкин испортил Америке праздник: вырубил двух соперников и догнал Гретцки - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Овечкин испортил Америке праздник: вырубил двух соперников и догнал Гретцки
"Вашингтон" обыграл "Детройт" в матче чемпионата НХЛ и завершил самую длинную гостевую серию в сезоне. Александр Овечкин добился исторического достижения, а... РИА Новости Спорт, 30.01.2026
2026-01-30T07:35:00+03:00
2026-01-30T07:35:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
александр овечкин
патрик кейн
уэйн гретцки
материалы риа спорт
авторы риа новости спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071134198_705:362:2592:1423_1920x0_80_0_0_e37c34173ceca263dd904936b158d146.jpg
https://ria.ru/20260128/khokkey-2070697188.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Андрей Сенченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867866653_804:0:2072:1268_100x100_80_0_0_453fe207d04b054e5d7318eec0527012.jpg
Андрей Сенченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867866653_804:0:2072:1268_100x100_80_0_0_453fe207d04b054e5d7318eec0527012.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071134198_941:344:2517:1526_1920x0_80_0_0_78cdd347882d3e17bafcf28594c44723.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, александр овечкин, патрик кейн, уэйн гретцки, материалы риа спорт, авторы риа новости спорт
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Александр Овечкин, Патрик Кейн, Уэйн Гретцки, Материалы РИА Спорт, Авторы РИА Новости Спорт
Овечкин испортил Америке праздник: вырубил двух соперников и догнал Гретцки

Передача Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Детройт" в матче НХЛ

© REUTERS / Steven BisigАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© REUTERS / Steven Bisig
Читать в
MaxДзен
Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалыНаписать автору
"Вашингтон" обыграл "Детройт" в матче чемпионата НХЛ и завершил самую длинную гостевую серию в сезоне. Александр Овечкин добился исторического достижения, а вместе с этим едва не покалечил своих соперников.

"Мы не бросаем бороться"

"Вашингтон Кэпиталз" подошел к долгожданному окончанию самой длительной гостевой серии в этом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в плохом расположении духа. Поводов для радости у подопечных Спенсера Карбери действительно было мало. До заключительного шестого матча на выезде кряду "столичные" потерпели четыре поражение в пяти предыдущих играх и, как сам написал автор материалов на официальном сайте "Вашингтона" Майк Фогель, "набрали жалкие три очка из десяти возможных".
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
От позора не спас даже гол Овечкина. Громкий провал "Вашингтона"!
28 января, 09:20
Накануне "Кэпиталз" были разбиты в штате Вашингтон местным "Сиэтл Кракен" со счетом 5:1. Главный тренер гостей Спенсер Карбери после матча признался, что разочарован игрой своей командой, которая "была обыграна по всем статьям". Дополнительным унижением для его подопечных в этой игре мог стать хет-трик Джареда Макканна, но судьи отменили его третий гол и вместо этого наказали "Сиэтл" двойным малым штрафом, после чего заброшенной шайбой в большинстве отметился Александр Овечкин. Впрочем, очередной голеадорский подвиг российского снайпера никак не помог "Вашингтону".
«
"Думаю, все знают: неважно, какой счет на табло, — мы никогда не бросаем играть и бороться. Мой гол был важным, но у нас были еще шансы, которые мы не реализовали. Мы должны распоряжаться шайбой с умом. Мы смотрим видео, разбираем моменты, понимаем, как должны действовать, но иногда это все просто не работает. У соперника были хорошие отскоки, нам же иногда не хватает таких удачных отскоков. Не думаю, что между нами имеется недопонимание при игре в формате "5 на 5". У нас были моменты в первом периоде. Реализуй мы хотя бы один из них, игра могла бы пойти совершенно по-другому. Нам надо продолжать усердно трудиться", — заявил Овечкин.
© REUTERS / Sergei BelskiАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© REUTERS / Sergei Belski
Александр Овечкин
Затяжные гастроли "Вашингтон" завершил сегодня. Вернувшись на Восток США, "Кэпиталз" встретились в Детройте с местными "Ред Уингз". Для обеих команд этот матч стал уже третьим и заключительным очным в рамках текущего розыгрыша "регулярки". Предыдущие две игры завершились в пользу "краснокрылых" (5:2, 3:2 ОТ). Накануне новой встречи с "Кэпс" подопечные Тодда Маклеллана выиграли девять матчей из 14 в 2026 году и закрепились в списке лидеров Восточной конференции и Атлантического дивизиона.
"Ред Уингз" сейчас невероятно близки к тому, чтобы прервать полосу неудач и впервые за десять лет пробиться в плей-офф. У "Кэпиталз" же задача выхода в плей-офф рискует быть проваленной. До сегодняшней игры "столичные" на восемь очков отставали от зоны уайлд-кард. Столь длительная гостевая серия в плане результатов стала одной из худших за всю историю франшизы. Последний раз "Вашингтон" в рамках подобных долгих гастролей выступил так плохо в сезоне-2003/04, который ознаменовался масштабной распродажей игроков команды и победой в драфт-лотерее, после которой клуб получил право заполучить Александра Овечкина.
© Фото : x.com/capitalsАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : x.com/capitals
Александр Овечкин

Курьезный гол едва не лишил Овечкина победы

Сумасшедший по своему развитию матч в Детройте стал кульминацией всех взлетов и падений, которые пережили игроки "Вашингтона" за последние пару месяцев. Нервотрепка для "Кэпиталз" началась на первых же минутах встречи, когда подопечные Карбери получили удаление за выброс шайбы за пределы площадки. При игре в формате "4 на 5" "столичные" формально пропустили, после чего "Литтл Сизарс-арена" буквально взорвалась: Патрик Кейн сделал классную передачу на левый край, откуда Алекс Дебринкэт исполнил точный щелчок.
Весь Детройт поздравлял с этим голом не его автора, а Кейна, который к этому моменту набрал исторический 1375-й результативный балл, сделавший именитого форварда самым результативным игроком в истории НХЛ среди тех, кто родился на территории США. Однако судьи на время отменили праздник: после просмотра видеоповтора арбитры зафиксировали офсайд и не засчитали гол "Ред Уингз".
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
30 января 2026 • начало в 03:30
Закончен (Б)
Детройт
3 : 40:1
Вашингтон
29:52 • Бен Чиаро
(Алекс Дебринкэт, Патрик Кейн)
58:20 • Алекс Дебринкэт
(Дилан Ларкин, Эндрю Копп)
59:07 • Алекс Дебринкэт
(Мориц Сейдер)
65:01 • Лукас Рэймонд (П)
65:01 • Патрик Кейн (П)
06:27 • Ник Дауд
(Коннор Макмайкл, Якоб Чичрун)
49:36 • Дилан Строум
(Александр Овечкин, Якоб Чичрун)
54:44 • Деклан Чисхолм
(Якоб Чичрун, Дилан Строум)
65:01 • Дилан Строум (П)
65:01 • Ryan Leonard (П)
65:01 • Ник Дауд (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Вашингтон" очень вовремя прочувствовал момент. Пока "Детройт" приходил в себя после столь ощутимого огорчения, гости укололи хозяев площадки еще больнее. Во-первых, свое веское слово произнес Александр Овечкин. 40-летний российский ветеран в ходе одной смены умудрился вырубить сразу двух соперников. Сперва от его силового приема пострадал шведский нападающий "Детройта" Эльмер Седерблом, а затем на лед упал и канадский защитник "Ред Уингз" Бен Шьяро.
Чуть позднее от действий Овечкина мог серьезно пострадать еще один игрок "Детройта". Канадский защитник Трэвис Хамоник в результате столкновения с россиянином не удержался на ногах и упал, оказавшись под русским гигантом. Овечкин, сделав шаг, случайно наступил на руку канадцу. Тот ее резко отдернул и ясно указал на болевые ощущения. Александр Михайлович, увидев, что, возможно, нанес сопернику порез лезвием конька, моментально обратился к арбитрам с требованием остановить матч. Хамоник после этого отправился в раздевалку за медицинской помощью. К счастью, канадский защитник вскоре вернулся в игру.
Во-вторых, "столичные" чуть позднее после незасчитанного гола "Детройта" организовали мощное давление в чужой зоне и завершили его точным выстрелом Ника Дауда, который официально открыл счет в матче. После этой шайбы "Кэпиталз" перехватили инициативу и действовали по большей части лучше и агрессивнее "Детройта". Подопечные Карбери явно превосходили соперника по количеству бросков в створ, но впоследствии сами придумали себе проблемы. Ненужным удалением "Вашингтон" отнял у себя много сил, после чего пропустил результативную атаку. Патрик Кейн увидел на синей линии Бена Шьяро и ассистировал тому под мощный щелчок. На этот раз прославленный форвард официально отметился голевой передачей и, опередив Майка Модано по очкам в чемпионатах НХЛ, стал самым результативным игроком в истории лиги, родившимся в США.
Примечательно, что сегодняшний матч стал первым с марта 1997 года, в рамках которого на льду встретились лучший снайпер в истории чемпионатов НХЛ и рекордсмен лиги по очкам среди игроков, кто родился в Штатах. Почти 30 лет назад в этом положении находились Уэйн Гретцки и Джо Маллен. Сегодня в эту историю вошли Александр Овечкин и Патрик Кейн.
Овечкин, впрочем, и без этого успел переписать очередные страницы в истории НХЛ. В середине третьего периода при счете 1:1 Александр Михайлович записал на свой счет результативный пас в эпизоде с не самым очевидным голом Дилана Строума, который арбитры отказались отменить, не увидев в действиях автора заброшенной шайбы помехи вратарю.
Для Овечкина эта передача ознаменовалась сразу двумя событиями:
  • 40-летний россиянин набрал 1669-е очко в карьере в чемпионатах НХЛ и сравнялся с Гретцки по числу результативных баллов, набранных за один клуб. Ови всю карьеру в НХЛ выступает за "Вашингтон", Гретцки свои 1669 очков из почти трех тысяч баллов набрал только за "Эдмонтон Ойлерз". По этому показателю российский форвард "Кэпиталз" разделил с канадцем пятую строчку в истории лиги. Выше только Горди Хоу (1809 очков за "Детройт"), Стив Айзерман (1755 очков за "Детройт"), действующий капитан "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби (1744 очков за "Питтсбург") и Марио Лемье (1723 очка за "Питтсбург");
  • Овечкин достиг отметки в 1816 очков (996 голов и 820 передач) за карьеру в НХЛ с учетом чемпионатов и плей-офф. По этому показателю он догнал Марселя Дионна и разделил с ним десятое место в списке лучших бомбардиров НХЛ в истории. Абсолютным рекордсменом лиги по очкам в чемпионатах и плей-офф является Гретцки (3237 очков).
© REUTERS / Steven BisigАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© REUTERS / Steven Bisig
Александр Овечкин
Спустя пять минут после того, как "Вашингтон" вышел вперед, "Кэпиталз" организовали еще один гол и укрепили свое преимущество. Казалось, победа уже у них в кармане, но в последние две минуты "столичные" умудрились загнать себя в тупик. Алекс Дебринкэт сперва отличился точным броском с близкого расстояния, а через 30 секунд стал автором очень курьезного гола. Форвард "Детройта" просто вбросил шайбу в чужую зону по борту, но снаряд дважды отскочил очень неудачно для голкипера гостей и влетел в ворота: Чарли Линдгрен был застигнут врасплох. Именно об этом накануне говорил Овечкин, отмечая, как везет соперникам "Вашингтона" с удачными отскоками.
В итоге "Кэпиталз" упустили победу в основное время матча, но все же добились своего в буллитной серии. Линдгрен с одним броском "Детройта" справился, а Дилан Строум, Райан Леонард и автор победного буллита Ник Дауд свои попытки использовали безошибочно.
4:3 (после буллитов) — "Вашингтон" завершил длинную гостевую серию важной победой и слегка улучшил свое положение в борьбе за попадание в плей-офф. До перерыва на Олимпийские игры "Кэпиталз" проведут еще четыре матча. "Столичные" сыграют дома с "Каролиной Харрикейнз", "Нью-Йорк Айлендерс" и "Нэшвилл Предаторз", а также нанесут визит в Филадельфию к "Флайерз".
© Фото : x.com/capitalsАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : x.com/capitals
Александр Овечкин
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вашингтон КэпиталзАлександр ОвечкинПатрик КейнУэйн ГретцкиМатериалы РИА СпортАвторы РИА Новости Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Лада
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Сочи
    5
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    СКА
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Дженоа
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Алавес
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала