Голы Мичкова и Гребенкина не спасли "Филадельфию" от поражения в матче НХЛ

Встреча, которая состоялась в Бостоне, завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:3 (2:0, 3:2, 1:1). В составе "Брюинз" шайбы забросили Виктор Арвидссон (10-я минута), Павел Заха (11), Фрейзер Минтен (23), Кейси Миттельштадт (37), Таннер Жанно (39) и российский нападающий Марат Хуснутдинов (57). У "Флайерз" голами отметились Трэвис Конечны (24) и российские форварды Никита Гребенкин (40) и Матвей Мичков (59).
В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты "Баффало Сейбрз" обыграли "Лос-Анджелес Кингз" (4:1), а "Айлендерс" одолели "Рейнджерс" в дерби Нью-Йорка (2:1). Российский защитник "синерубашечников" Владислав Гавриков отметился голевой передачей. Нападающий "островитян" Максим Шабанов записал на свой счет один результативный пас.
