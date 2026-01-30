Рейтинг@Mail.ru
Голы Мичкова и Гребенкина не спасли "Филадельфию" от поражения в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
06:44 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/khokkey-2071131718.html
Голы Мичкова и Гребенкина не спасли "Филадельфию" от поражения в матче НХЛ
Голы Мичкова и Гребенкина не спасли "Филадельфию" от поражения в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Голы Мичкова и Гребенкина не спасли "Филадельфию" от поражения в матче НХЛ
Хоккеисты "Филадельфии Флайерз" проиграли "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 30.01.2026
2026-01-30T06:44:00+03:00
2026-01-30T06:44:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
филадельфия флайерз
бостон брюинз
матвей мичков
марат хуснутдинов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978629770_0:87:1080:695_1920x0_80_0_0_43a124c687d1d5cc362eaac3bac9a27b.jpg
https://ria.ru/20260130/khokkey-2071130813.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978629770_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_1609ecd227d77f8a8657e8339471abfd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
национальная хоккейная лига (нхл), филадельфия флайерз, бостон брюинз, матвей мичков, марат хуснутдинов
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Филадельфия Флайерз, Бостон Брюинз, Матвей Мичков, Марат Хуснутдинов
Голы Мичкова и Гребенкина не спасли "Филадельфию" от поражения в матче НХЛ

Голы Мичкова и Гребенкина не спасли "Филадельфию" от поражения от "Бостона"

© Фото : x.com/nhlflyersХоккеист "Филадельфии Флайерз" Матвей Мичков
Хоккеист Филадельфии Флайерз Матвей Мичков - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : x.com/nhlflyers
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Филадельфии Флайерз" проиграли "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
30 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
Бостон
6 : 3
Филадельфия
09:49 • Виктор Арвидссон
(Кейси Миттельштадт, Фрейзер Минтен)
10:30 • Павел Заха
(Морган Гики, Йонатан Аспирот)
22:27 • Фрейзер Минтен
(Кейси Миттельштадт)
36:12 • Кейси Миттельштадт
(Эндрю Пик, Фрейзер Минтен)
38:40 • Таннер Жанно
(Эндрю Пик, Шон Курали)
56:30 • Марат Хуснутдинов
(Чарли Макэвой, Йонатан Аспирот)
23:16 • Трэвис Конечны
(Кристиан Дворак)
39:05 • Никита Гребенкин
(Трэвис Конечны)
58:19 • Матвей Мичков
(Denver Barkey, Оуэн Типпетт)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Бостоне, завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:3 (2:0, 3:2, 1:1). В составе "Брюинз" шайбы забросили Виктор Арвидссон (10-я минута), Павел Заха (11), Фрейзер Минтен (23), Кейси Миттельштадт (37), Таннер Жанно (39) и российский нападающий Марат Хуснутдинов (57). У "Флайерз" голами отметились Трэвис Конечны (24) и российские форварды Никита Гребенкин (40) и Матвей Мичков (59).
В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты "Баффало Сейбрз" обыграли "Лос-Анджелес Кингз" (4:1), а "Айлендерс" одолели "Рейнджерс" в дерби Нью-Йорка (2:1). Российский защитник "синерубашечников" Владислав Гавриков отметился голевой передачей. Нападающий "островитян" Максим Шабанов записал на свой счет один результативный пас.
Хоккеист Монреаль Канадиенс Иван Демидов - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Две передачи Демидова помогли "Монреалю" обыграть "Колорадо"
Вчера, 06:36
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Филадельфия ФлайерзБостон БрюинзМатвей МичковМарат Хуснутдинов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Лада
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Сочи
    5
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    СКА
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Дженоа
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Алавес
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала