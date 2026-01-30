Голы Мичкова и Гребенкина не спасли "Филадельфию" от поражения в матче НХЛ

Встреча, которая состоялась в Бостоне, завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:3 (2:0, 3:2, 1:1). В составе "Брюинз" шайбы забросили Виктор Арвидссон (10-я минута), Павел Заха (11), Фрейзер Минтен (23), Кейси Миттельштадт (37), Таннер Жанно (39) и российский нападающий Марат Хуснутдинов (57). У "Флайерз" голами отметились Трэвис Конечны (24) и российские форварды Никита Гребенкин (40) и Матвей Мичков (59).