"Вашингтон" обыграл "Детройт", Овечкин отметился голевой передачей

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Детройте, завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 4:3 (1:0, 0:1, 2:2, 0:0, 1:0). В составе "Вашингтона" шайбы в основное время матча забросили Ник Дауд (7-я минута), Дилан Строум (50) и Деклан Чисхольм (55). Автором победного буллита стал Дауд. У "Детройта" отличились Бен Шьяро (30) и Алекс Дебринкэт (59, 60).

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 16 минут игрового времени, нанес четыре броска в створ ворот, применил три силовых приема и отметился голевой передачей.

Форвард "Детройта" Патрик Кейн отметился голевой передачей и достиг отметки в 1375 набранных очков (500 голов и 875 передач). Кейн стал самым результативным игроком в истории чемпионатов НХЛ среди тех, кто был рожден США, и побил рекорд Майка Модано.