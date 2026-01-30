Рейтинг@Mail.ru
06:31 30.01.2026 (обновлено: 08:19 30.01.2026)
"Вашингтон" обыграл "Детройт", Овечкин отметился голевой передачей
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, детройт ред уингз, александр овечкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Детройт Ред Уингз, Александр Овечкин
Александр Овечкин
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
30 января 2026 • начало в 03:30
Закончен (Б)
Детройт
3 : 40:1
Вашингтон
29:52 • Бен Чиаро
(Алекс Дебринкэт, Патрик Кейн)
58:20 • Алекс Дебринкэт
(Дилан Ларкин, Эндрю Копп)
59:07 • Алекс Дебринкэт
(Мориц Сейдер)
65:01 • Лукас Рэймонд (П)
65:01 • Патрик Кейн (П)
06:27 • Ник Дауд
(Коннор Макмайкл, Якоб Чичрун)
49:36 • Дилан Строум
(Александр Овечкин, Якоб Чичрун)
54:44 • Деклан Чисхолм
(Якоб Чичрун, Дилан Строум)
65:01 • Дилан Строум (П)
65:01 • Ryan Leonard (П)
65:01 • Ник Дауд (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Детройте, завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 4:3 (1:0, 0:1, 2:2, 0:0, 1:0). В составе "Вашингтона" шайбы в основное время матча забросили Ник Дауд (7-я минута), Дилан Строум (50) и Деклан Чисхольм (55). Автором победного буллита стал Дауд. У "Детройта" отличились Бен Шьяро (30) и Алекс Дебринкэт (59, 60).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 16 минут игрового времени, нанес четыре броска в створ ворот, применил три силовых приема и отметился голевой передачей.
Форвард "Детройта" Патрик Кейн отметился голевой передачей и достиг отметки в 1375 набранных очков (500 голов и 875 передач). Кейн стал самым результативным игроком в истории чемпионатов НХЛ среди тех, кто был рожден США, и побил рекорд Майка Модано.
"Вашингтон" одержал вторую победу в последних восьми матчах чемпионата НХЛ. "Детройт" потерпел третье поражение в последних четырех играх.
Хоккей Национальная хоккейная лига (НХЛ) Вашингтон Кэпиталз Детройт Ред Уингз Александр Овечкин
 
