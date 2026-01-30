Рейтинг@Mail.ru
"Каролина" обыграла "Юту" благодаря двум голам и передаче Свечникова
Хоккей
Хоккей
 
06:23 30.01.2026
"Каролина" обыграла "Юту" благодаря двум голам и передаче Свечникова
"Каролина" обыграла "Юту" благодаря двум голам и передаче Свечникова - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
"Каролина" обыграла "Юту" благодаря двум голам и передаче Свечникова
Хоккеисты "Каролины Харрикейнз" обыграли "Юту Маммот" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 30.01.2026
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
каролина харрикейнз
юта маммот
андрей свечников
александр никишин
михаил сергачев
даниил бут
национальная хоккейная лига (нхл), каролина харрикейнз, юта маммот, андрей свечников, александр никишин, михаил сергачев, даниил бут
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Каролина Харрикейнз, Юта Маммот, Андрей Свечников, Александр Никишин, Михаил Сергачев, Даниил Бут
"Каролина" обыграла "Юту" благодаря двум голам и передаче Свечникова

"Каролина" обыграла "Юту" в матче НХЛ благодаря двум голам и передаче Свечникова

© Фото : x.com/canesАндрей Свечников
Андрей Свечников - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Каролины Харрикейнз" обыграли "Юту Маммот" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
30 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
Каролина
5 : 4
Юта
03:04 • Андрей Свечников
37:36 • Шейн Гостисбеер
(Андрей Свечников, Сет Джарвис)
58:01 • Андрей Свечников
(Шейн Гостисбеер, Николай Элерс)
58:33 • Шейн Гостисбеер
(Jackson Blake, Яккоб Славин)
59:30 • Джордан Стаал
(Джордан Мартинук, Ялен Четфилд)
24:10 • Кайлер Ямамото
(Джек Макбэйн)
28:24 • Кайлер Ямамото
(Ник Десимон, Майкл Карконе)
37:55 • Джон-Ясон Петерка
(Барретт Хэйтон)
47:11 • Майкл Карконе
(Джек Макбэйн, Кайлер Ямамото)
Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:4 (1:0, 1:3, 3:1). В составе "Каролины" по дублю оформили российский нападающий Андрей Свечников (4-я и 59-я минуты) и Шейн Гостисбер (38, 59), еще одну шайбу забросил Джордан Стаал (60). У "Юты" отличились Кайлер Ямамото (25, 29), Джон-Ясон Петерка (38) и Майкл Карконе (48).
Андрей Свечников также отметился голевой передачей и был признан второй звездой матча. Защитник "Каролины" Александр Никишин нанес два броска в створ ворот и применил три силовых приема. Защитник "Юты" Михаил Сергачев дважды бросил в створ. Нападающий "Маммот" Даниил Бут нанес два броска, провел один силовой прием и заблокировал один бросок.
"Каролина" одержала пятую победу в последних шести матчах чемпионата НХЛ. "Юта" потерпела второе поражение в последних трех играх.
Хоккей Национальная хоккейная лига (НХЛ) Каролина Харрикейнз Юта Маммот Андрей Свечников Александр Никишин Михаил Сергачев Даниил Бут
 
Матч-центр
 
Заголовок открываемого материала