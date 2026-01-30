"Каролина" обыграла "Юту" благодаря двум голам и передаче Свечникова

Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:4 (1:0, 1:3, 3:1). В составе "Каролины" по дублю оформили российский нападающий Андрей Свечников (4-я и 59-я минуты) и Шейн Гостисбер (38, 59), еще одну шайбу забросил Джордан Стаал (60). У "Юты" отличились Кайлер Ямамото (25, 29), Джон-Ясон Петерка (38) и Майкл Карконе (48).

Андрей Свечников также отметился голевой передачей и был признан второй звездой матча. Защитник "Каролины" Александр Никишин нанес два броска в створ ворот и применил три силовых приема. Защитник "Юты" Михаил Сергачев дважды бросил в створ. Нападающий "Маммот" Даниил Бут нанес два броска, провел один силовой прием и заблокировал один бросок.