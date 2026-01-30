Овечкин поднялся на десятое место по очкам в НХЛ с учетом плей-офф

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поднялся на пятое место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству очков, набранных за всю карьеру в лиге с учетом чемпионатов и плей-офф.
30 января 2026 • начало в 03:30
Закончен (Б)
29:52 • Бен Чиаро
58:20 • Алекс Дебринкэт
59:07 • Алекс Дебринкэт
65:01 • Лукас Рэймонд (П)
65:01 • Патрик Кейн (П)
06:27 • Ник Дауд
(Коннор Макмайкл, Якоб Чичрун)
49:36 • Дилан Строум
(Александр Овечкин, Якоб Чичрун)
54:44 • Деклан Чисхолм
(Якоб Чичрун, Дилан Строум)
65:01 • Дилан Строум (П)
65:01 • Ryan Leonard (П)
65:01 • Ник Дауд (П)
"Вашингтон" гостит у "Детройт Ред Уингз" в рамках регулярного первенства. Овечкин на 50-й минуте встречи отметился голевой передачей и достиг отметки в 1816 очков (996 голов и 820 передач) за карьеру в НХЛ с учетом чемпионатов и плей-офф.
По количеству результативных действий за карьеру в лиге Овечкин догнал Марселя Дионна (752 голов и 1064 передачи) и разделил с ним десятое место в списке лучших бомбардиров НХЛ в истории. Абсолютным рекордсменом лиги по очкам в чемпионатах и плей-офф является Уэйн Гретцки (3237 очков).