Овечкин поднялся на десятое место по очкам в НХЛ с учетом плей-офф

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поднялся на пятое место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству очков, набранных за всю карьеру в лиге с учетом чемпионатов и плей-офф.

"Вашингтон" гостит у "Детройт Ред Уингз" в рамках регулярного первенства. Овечкин на 50-й минуте встречи отметился голевой передачей и достиг отметки в 1816 очков (996 голов и 820 передач) за карьеру в НХЛ с учетом чемпионатов и плей-офф.