Овечкин сравнялся с Гретцки по набранным очкам в НХЛ за один клуб
Хоккей
Хоккей
 
05:56 30.01.2026 (обновлено: 06:05 30.01.2026)
Овечкин сравнялся с Гретцки по набранным очкам в НХЛ за один клуб
Овечкин сравнялся с Гретцки по набранным очкам в НХЛ за один клуб - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Овечкин сравнялся с Гретцки по набранным очкам в НХЛ за один клуб
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поднялся на пятое место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству очков, набранных... РИА Новости Спорт, 30.01.2026
2026-01-30T05:56:00+03:00
2026-01-30T06:05:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
александр овечкин
уэйн гретцки
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, александр овечкин, уэйн гретцки
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Александр Овечкин, Уэйн Гретцки
Овечкин сравнялся с Гретцки по набранным очкам в НХЛ за один клуб

Овечкин сравнялся с Гретцки по набранным за один клуб очкам в чемпионатах НХЛ

Александр Овечкин
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поднялся на пятое место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству очков, набранных за карьеру в чемпионатах лиги за один клуб.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
30 января 2026 • начало в 03:30
Закончен (Б)
Детройт
3 : 40:1
Вашингтон
29:52 • Бен Чиаро
(Алекс Дебринкэт, Патрик Кейн)
58:20 • Алекс Дебринкэт
(Дилан Ларкин, Эндрю Копп)
59:07 • Алекс Дебринкэт
(Мориц Сейдер)
65:01 • Лукас Рэймонд (П)
65:01 • Патрик Кейн (П)
06:27 • Ник Дауд
(Коннор Макмайкл, Якоб Чичрун)
49:36 • Дилан Строум
(Александр Овечкин, Якоб Чичрун)
54:44 • Деклан Чисхолм
(Якоб Чичрун, Дилан Строум)
65:01 • Дилан Строум (П)
65:01 • Ryan Leonard (П)
65:01 • Ник Дауд (П)
"Вашингтон" гостит у "Детройт Ред Уингз" в рамках регулярного первенства. Овечкин на 50-й минуте встречи отметился голевой передачей и достиг отметки в 1669 очков (919 голов и 750 передач) за карьеру в чемпионатах лиги.
Александру Овечкину 40 лет. Всю свою карьеру в НХЛ россиянин провел в стане "Кэпиталз". По количеству набранных очков за карьеру в чемпионатах лиги за один клуб форвард "Вашингтона" сравнялся с канадцем Уэйном Гретцки, который набрал 1669 очков в составе "Эдмонтон Ойлерз", и разделил с ним пятое место рейтинга в истории лиги. Рекордсменом НХЛ по этому показателю является Горди Хоу (1809 очков за "Детройт Ред Уингз"), за ним следуют Стив Айзерман (1755 очков за "Детройт"), действующий капитан "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби (1744 очков за "Питтсбург") и Марио Лемье (1723 очка за "Питтсбург").
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Александр Овечкин, Уэйн Гретцки
 
