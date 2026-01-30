Овечкин сравнялся с Гретцки по набранным очкам в НХЛ за один клуб

"Вашингтон" гостит у "Детройт Ред Уингз" в рамках регулярного первенства. Овечкин на 50-й минуте встречи отметился голевой передачей и достиг отметки в 1669 очков (919 голов и 750 передач) за карьеру в чемпионатах лиги.

Александру Овечкину 40 лет. Всю свою карьеру в НХЛ россиянин провел в стане "Кэпиталз". По количеству набранных очков за карьеру в чемпионатах лиги за один клуб форвард "Вашингтона" сравнялся с канадцем Уэйном Гретцки, который набрал 1669 очков в составе "Эдмонтон Ойлерз", и разделил с ним пятое место рейтинга в истории лиги. Рекордсменом НХЛ по этому показателю является Горди Хоу (1809 очков за "Детройт Ред Уингз"), за ним следуют Стив Айзерман (1755 очков за "Детройт"), действующий капитан "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби (1744 очков за "Питтсбург") и Марио Лемье (1723 очка за "Питтсбург").