Овечкин едва не порезал сопернику руку во время матча

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. "Вашингтон Кэпиталз" гостит у "Детройт Ред Уингз" в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
30 января 2026 • начало в 03:30
Закончен (Б)
29:52 • Бен Чиаро
58:20 • Алекс Дебринкэт
59:07 • Алекс Дебринкэт
65:01 • Лукас Рэймонд (П)
65:01 • Патрик Кейн (П)
06:27 • Ник Дауд
(Коннор Макмайкл, Якоб Чичрун)
49:36 • Дилан Строум
(Александр Овечкин, Якоб Чичрун)
54:44 • Деклан Чисхолм
(Якоб Чичрун, Дилан Строум)
65:01 • Дилан Строум (П)
65:01 • Ryan Leonard (П)
65:01 • Ник Дауд (П)
Во втором периоде российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин едва не порезал канадскому защитнику "Детройта" Трэвису Хамонику руку лезвием конька. В результате столкновения Хамоник упал на лед, а Овечкин оказался на канадце. Сделав шаг, россиянин случайно наступил на руку канадцу. Игрок "Ред Уингз" резко отдернул руку и указал на болевые ощущения, а Овечкин моментально обратился к арбитрам с требованием остановить матч. Хамоник после этого отправился в раздевалку за медицинской помощью. Вскоре канадский защитник вернулся в игру.
По итогам первых двух периодов счет в матче равный — 1:1.