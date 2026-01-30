Овечкин едва не порезал сопернику руку во время матча

Во втором периоде российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин едва не порезал канадскому защитнику "Детройта" Трэвису Хамонику руку лезвием конька. В результате столкновения Хамоник упал на лед, а Овечкин оказался на канадце. Сделав шаг, россиянин случайно наступил на руку канадцу. Игрок "Ред Уингз" резко отдернул руку и указал на болевые ощущения, а Овечкин моментально обратился к арбитрам с требованием остановить матч. Хамоник после этого отправился в раздевалку за медицинской помощью. Вскоре канадский защитник вернулся в игру.