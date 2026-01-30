Рейтинг@Mail.ru
Овечкин эффектными силовыми приемами уронил сразу двух соперников
Хоккей
 
04:02 30.01.2026
Овечкин эффектными силовыми приемами уронил сразу двух соперников
Овечкин эффектными силовыми приемами уронил сразу двух соперников
"Вашингтон Кэпиталз" гостит у "Детройт Ред Уингз" в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин эффектными силовыми приемами уронил сразу двух соперников

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. "Вашингтон Кэпиталз" гостит у "Детройт Ред Уингз" в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
30 января 2026 • начало в 03:30
Закончен (Б)
Детройт
3 : 40:1
Вашингтон
29:52 • Бен Чиаро
(Алекс Дебринкэт, Патрик Кейн)
58:20 • Алекс Дебринкэт
(Дилан Ларкин, Эндрю Копп)
59:07 • Алекс Дебринкэт
(Мориц Сейдер)
65:01 • Лукас Рэймонд (П)
65:01 • Патрик Кейн (П)
06:27 • Ник Дауд
(Коннор Макмайкл, Якоб Чичрун)
49:36 • Дилан Строум
(Александр Овечкин, Якоб Чичрун)
54:44 • Деклан Чисхолм
(Якоб Чичрун, Дилан Строум)
65:01 • Дилан Строум (П)
65:01 • Ryan Leonard (П)
65:01 • Ник Дауд (П)
В первом периоде российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в ходе одной смены применил два эффектных силовых приема. В течение 22 секунд 40-летний россиянин поочередно уронил на лед шведского нападающего "Детройта" Эльмера Седерблома и канадского защитника "Ред Уингз" Бена Шьяро.
Овечкин занимает третье место в истории чемпионатов НХЛ по количеству силовых приемов за карьеру. До матча с "Детройтом" в активе российского форварда было 3833 хитов.
