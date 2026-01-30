Рейтинг@Mail.ru
Голы Капризова и Юрова помогли "Миннесоте" обыграть "Калгари" в матче НХЛ
Хоккей
Хоккей
 
08:14 30.01.2026
Голы Капризова и Юрова помогли "Миннесоте" обыграть "Калгари" в матче НХЛ
Голы Капризова и Юрова помогли "Миннесоте" обыграть "Калгари" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Голы Капризова и Юрова помогли "Миннесоте" обыграть "Калгари" в матче НХЛ
"Миннесота Уайлд" одержала победу над "Калгари Флэймз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 30.01.2026
хоккей
спорт
данила юров
винни хиностроза
мэттью болди
миннесота уайлд
калгари флэймз
национальная хоккейная лига (нхл)
2026
Новости
Голы Капризова и Юрова помогли "Миннесоте" обыграть "Калгари" в матче НХЛ

Голы Капризова и Юрова принесли "Миннесоте" победу над "Калгари" в матче НХЛ

© Фото : Социальные сети Minnesota WildКирилл Капризов
Кирилл Капризов - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. "Миннесота Уайлд" одержала победу над "Калгари Флэймз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Сент-Поле, завершилась победой хозяев со счетом 4:1 (2:0, 0:0, 2:1). В составе "Миннесоты" шайбы забросили Данила Юров (3-я минута), Винни Хиностроза (11), Мэтт Болди (58) и Кирилл Капризов (58), также отметившийся голевой передачей. У "Калгари" отличился Морган Фрост (46).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
30 января 2026 • начало в 04:00
Завершен
Миннесота
4 : 1
Калгари
02:43 • Данила Юров
(Владимир Тарасенко, Дэймон Хант)
10:37 • Винни Хиностроза
(Якоб Миддлтон, Джаред Спарджеон)
57:17 • Мэттью Болди
(Кирилл Капризов, Квин Хьюс)
57:45 • Кирилл Капризов
(Брок Фабер, Юэль Эрикссон Эк)
45:49 • Морган Фрост
(Джонатан Юбердо)
Всего на счету 28-летнего российского нападающего Капризова 66 очков (29 голов + 37 передач) в 55 матчах текущего сезона. В активе 22-летнего форварда Юрова 20 результативных действий (8+12) в 48 встречах. Он отличился с передачи 34-летнего нападающего Владимира Тарасенко, на счету которого 29 очков (13+16) за аналогичное количество игр. Их партнер по команде нападающий Яков Тренин результативными действиями не отметился, как и российские игроки "Калгари" Ян Кузнецов и Матвей Гридин.
"Миннесота" (72 очка) занимает второе место в таблице Центрального дивизиона Западной конференции. "Калгари" (48) потерпел пятое поражение подряд и располагается на предпоследней, седьмой строчке в Тихоокеанском дивизионе на Западе.
В следующем матче "Миннесота" 1 февраля сыграет в гостях с "Эдмонтон Ойлерз". В этот же день "Калгари" примет "Сан-Хосе Шаркс".
В другом матче игрового дня "Сент-Луис Блюз" на своем льду обыграл "Флориду Пантерз" со счетом 5:4 (3:2, 1:2, 1:0). Российский нападающий хозяев Павел Бучневич отдал две голевые передачи. "Эдмонтон" дома одержал победу над "Сан-Хосе" в овертайме - 4:3 (0:3, 0:0, 3:0, 1:0).
