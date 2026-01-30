Голы Капризова и Юрова помогли "Миннесоте" обыграть "Калгари" в матче НХЛ

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. "Миннесота Уайлд" одержала победу над "Калгари Флэймз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Миннесота" (72 очка) занимает второе место в таблице Центрального дивизиона Западной конференции. "Калгари" (48) потерпел пятое поражение подряд и располагается на предпоследней, седьмой строчке в Тихоокеанском дивизионе на Западе.