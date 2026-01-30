Голы Капризова и Юрова помогли "Миннесоте" обыграть "Калгари" в матче НХЛ

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. "Миннесота Уайлд" одержала победу над "Калгари Флэймз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Сент-Поле, завершилась победой хозяев со счетом 4:1 (2:0, 0:0, 2:1). В составе "Миннесоты" шайбы забросили Данила Юров (3-я минута), Винни Хиностроза (11), Мэтт Болди (58) и Кирилл Капризов (58), также отметившийся голевой передачей. У "Калгари" отличился Морган Фрост (46).
30 января 2026 • начало в 04:00
Завершен
02:43 • Данила Юров
(Владимир Тарасенко, Дэймон Хант)
10:37 • Винни Хиностроза
57:17 • Мэттью Болди
57:45 • Кирилл Капризов
(Брок Фабер, Юэль Эрикссон Эк)
45:49 • Морган Фрост
(Джонатан Юбердо)
Всего на счету 28-летнего российского нападающего Капризова 66 очков (29 голов + 37 передач) в 55 матчах текущего сезона. В активе 22-летнего форварда Юрова 20 результативных действий (8+12) в 48 встречах. Он отличился с передачи 34-летнего нападающего Владимира Тарасенко, на счету которого 29 очков (13+16) за аналогичное количество игр. Их партнер по команде нападающий Яков Тренин результативными действиями не отметился, как и российские игроки "Калгари" Ян Кузнецов и Матвей Гридин.
"Миннесота" (72 очка) занимает второе место в таблице Центрального дивизиона Западной конференции. "Калгари" (48) потерпел пятое поражение подряд и располагается на предпоследней, седьмой строчке в Тихоокеанском дивизионе на Западе.
В следующем матче "Миннесота" 1 февраля сыграет в гостях с "Эдмонтон Ойлерз". В этот же день "Калгари" примет "Сан-Хосе Шаркс".
В другом матче игрового дня "Сент-Луис Блюз" на своем льду обыграл "Флориду Пантерз" со счетом 5:4 (3:2, 1:2, 1:0). Российский нападающий хозяев Павел Бучневич отдал две голевые передачи. "Эдмонтон" дома одержал победу над "Сан-Хосе" в овертайме - 4:3 (0:3, 0:0, 3:0, 1:0).