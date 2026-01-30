Бориса Игнатьева похоронили на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Игнатьев умер 27 января в возрасте 85 лет. В пятницу церемонию прощания посетили, в частности, почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков, глава Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян, председатель правления Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович, экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев, экс-тренер сборной России Гаджи Гаджиев, бывший футболист сборной России Денис Бояринцев. Телеграмму направил бывший министр спорта, а ныне гендиректор "Дом.РФ" Виталий Мутко.
Игнатьев в 1992-1996 годах входил в тренерский штаб сборной России, а в 1996-м, после ухода Олега Романцева, возглавил его. Под руководством специалиста команда играла в отборе на чемпионат мира - 1998, но не смогла туда пробиться, после чего Игнатьев покинул пост. С учетом товарищеских матчей при нем сборная одержала девять побед, семь раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения.
Кроме того, Игнатьев возглавлял юношескую сборную СССР, которая выиграла чемпионат Европы - 1988, олимпийские сборные Ирака, Советского Союза, СНГ, молодежную сборную России, московское "Торпедо", подмосковный "Сатурн", саудовский "Аль-Иттихад" и китайский "Шаньдун Лунэн", работал ассистентом в московском и киевском "Динамо", "Сатурне" и московском "Локомотиве". С 2013 по 2018 год был вице-президентом "Торпедо".