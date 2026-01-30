Рейтинг@Mail.ru
Бориса Игнатьева похоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:14 30.01.2026 (обновлено: 16:20 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/ignatev-2071267492.html
Бориса Игнатьева похоронили на Троекуровском кладбище
Бориса Игнатьева похоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Бориса Игнатьева похоронили на Троекуровском кладбище
Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости Спорт, 30.01.2026
2026-01-30T15:14:00+03:00
2026-01-30T16:20:00+03:00
футбол
спорт
борис игнатьев
вячеслав колосков
александр мирзоян
российский футбольный союз (рфс)
гаджи гаджиев
денис бояринцев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071221538_0:22:3038:1731_1920x0_80_0_0_4434aaf1b82452d8d103b13aee873dc4.jpg
https://ria.ru/20260127/ignatev-2070564790.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071221538_219:0:2948:2047_1920x0_80_0_0_e3710aa113d9a34954dceeac100c48cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, борис игнатьев, вячеслав колосков, александр мирзоян, российский футбольный союз (рфс), гаджи гаджиев, денис бояринцев, вокруг спорта, сборная россии по футболу
Футбол, Спорт, Борис Игнатьев, Вячеслав Колосков, Александр Мирзоян, Российский футбольный союз (РФС), Гаджи Гаджиев, Денис Бояринцев, Вокруг спорта, Сборная России по футболу
Бориса Игнатьева похоронили на Троекуровском кладбище

Экс-тренера сборной Бориса Игнатьева похоронили на Троекуровском кладбище

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с экс-тренером сборной России Борисом Игнатьевым в большом зале Троекуровского кладбища
Церемония прощания с экс-тренером сборной России Борисом Игнатьевым в большом зале Троекуровского кладбища - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Церемония прощания с экс-тренером сборной России Борисом Игнатьевым в большом зале Троекуровского кладбища
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Игнатьев умер 27 января в возрасте 85 лет. В пятницу церемонию прощания посетили, в частности, почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков, глава Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян, председатель правления Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович, экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев, экс-тренер сборной России Гаджи Гаджиев, бывший футболист сборной России Денис Бояринцев. Телеграмму направил бывший министр спорта, а ныне гендиректор "Дом.РФ" Виталий Мутко.
Игнатьев в 1992-1996 годах входил в тренерский штаб сборной России, а в 1996-м, после ухода Олега Романцева, возглавил его. Под руководством специалиста команда играла в отборе на чемпионат мира - 1998, но не смогла туда пробиться, после чего Игнатьев покинул пост. С учетом товарищеских матчей при нем сборная одержала девять побед, семь раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения.
Кроме того, Игнатьев возглавлял юношескую сборную СССР, которая выиграла чемпионат Европы - 1988, олимпийские сборные Ирака, Советского Союза, СНГ, молодежную сборную России, московское "Торпедо", подмосковный "Сатурн", саудовский "Аль-Иттихад" и китайский "Шаньдун Лунэн", работал ассистентом в московском и киевском "Динамо", "Сатурне" и московском "Локомотиве". С 2013 по 2018 год был вице-президентом "Торпедо".
Бывший тренер сборной команды России Борис Игнатьев - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Тренировал миллионеров за $500": неизвестные истории о тренере Игнатьеве
27 января, 15:52
 
ФутболСпортБорис ИгнатьевВячеслав КолосковАлександр МирзоянРоссийский футбольный союз (РФС)Гаджи ГаджиевДенис БояринцевВокруг спортаСборная России по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Лада
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Сочи
    5
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    СКА
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Дженоа
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Алавес
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала