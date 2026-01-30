Рейтинг@Mail.ru
В Москве прошло прощание с Борисом Игнатьевым
Футбол
Футбол
 
14:16 30.01.2026 (обновлено: 14:24 30.01.2026)
В Москве прошло прощание с Борисом Игнатьевым
В Москве прошло прощание с Борисом Игнатьевым - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
В Москве прошло прощание с Борисом Игнатьевым
Церемония прощания с бывшим главным тренером сборной России по футболу Борисом Игнатьевым прошла на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА... РИА Новости Спорт, 30.01.2026
2026-01-30T14:16:00+03:00
2026-01-30T14:24:00+03:00
футбол
борис игнатьев
спорт
вокруг спорта
сборная россии по футболу
борис игнатьев, спорт, вокруг спорта, сборная россии по футболу
Футбол, Борис Игнатьев, Спорт, Вокруг спорта, Сборная России по футболу
В Москве прошло прощание с Борисом Игнатьевым

На Троекуровском кладбище в Москве прошло прощание с Игнатьевым

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с экс-тренером сборной России Борисом Игнатьевым в большом зале Троекуровского кладбища
Церемония прощания с экс-тренером сборной России Борисом Игнатьевым в большом зале Троекуровского кладбища - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Церемония прощания с экс-тренером сборной России Борисом Игнатьевым в большом зале Троекуровского кладбища
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости, Андрей Михайлов. Церемония прощания с бывшим главным тренером сборной России по футболу Борисом Игнатьевым прошла на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Игнатьев умер 27 января в возрасте 85 лет.
Церемонию прощания посетили, в частности, почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков, глава Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян, председатель правления Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович, экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев, экс-тренер сборной России Гаджи Гаджиев, бывший футболист сборной России Денис Бояринцев. Телеграмму направил бывший министр спорта, а ныне гендиректор "Дом.РФ" Виталий Мутко.
Игнатьев в 1992-1996 годах входил в тренерский штаб сборной России, а в 1996-м, после ухода Олега Романцева, возглавил его. Под руководством специалиста команда играла в отборе на чемпионат мира - 1998, но не смогла туда пробиться, после чего Игнатьев покинул пост. С учетом товарищеских матчей при нем сборная одержала девять побед, семь раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения.
Кроме того, Игнатьев возглавлял юношескую сборную СССР, которая выиграла чемпионат Европы - 1988, олимпийские сборные Ирака, Советского Союза, СНГ, молодежную сборную России, московское "Торпедо", подмосковный "Сатурн", саудовский "Аль-Иттихад" и китайский "Шаньдун Лунэн", работал ассистентом в московском и киевском "Динамо", "Сатурне" и московском "Локомотиве". С 2013 по 2018 год был вице-президентом "Торпедо".
Бывший тренер сборной команды России Борис Игнатьев - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Тренировал миллионеров за $500": неизвестные истории о тренере Игнатьеве
27 января, 15:52
 
ФутболБорис ИгнатьевСпортВокруг спортаСборная России по футболу
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
