"Нижний Новгород" подписал контракт с уругвайским нападающим
"Нижний Новгород" подписал контракт с уругвайским нападающим
Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) "Нижний Новгород" в своем Telegram-канале объявил о подписании соглашения с уругвайским футболистом Адрианом Бальбоа. РИА Новости Спорт, 30.01.2026
