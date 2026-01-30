"Нижний Новгород" подписал контракт с уругвайским нападающим

Контракт 32-летнего нападающего с нижегородским клубом рассчитан на полтора года и включает возможность продления на один сезон.

Бальбоа в прошедшем сезоне сыграл в составе "Расинга" 40 матчей и забил семь голов. Трансферная стоимость форварда, по версии портала Transfermarkt, оценивается в 600 тысяч евро.