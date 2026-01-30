Рейтинг@Mail.ru
"Нижний Новгород" подписал контракт с уругвайским нападающим - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:08 30.01.2026 (обновлено: 20:31 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/futbol-2071336681.html
"Нижний Новгород" подписал контракт с уругвайским нападающим
"Нижний Новгород" подписал контракт с уругвайским нападающим - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
"Нижний Новгород" подписал контракт с уругвайским нападающим
Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) "Нижний Новгород" в своем Telegram-канале объявил о подписании соглашения с уругвайским футболистом Адрианом Бальбоа. РИА Новости Спорт, 30.01.2026
спорт, нижний новгород, расинг (сантандер), российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Нижний Новгород, Расинг (Сантандер), Российская премьер-лига (РПЛ)
"Нижний Новгород" подписал контракт с уругвайским нападающим

"Нижний Новгород" объявил о подписании контракта с футболистом Бальбоа

© Фото : группа "ВКонтакте" "КАМАЗа"Футбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : группа "ВКонтакте" "КАМАЗа"
Футбольный мяч. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) "Нижний Новгород" в своем Telegram-канале объявил о подписании соглашения с уругвайским футболистом Адрианом Бальбоа.
Контракт 32-летнего нападающего с нижегородским клубом рассчитан на полтора года и включает возможность продления на один сезон.
Ранее инсайдер Сесар Луис Мерло в социальной сети Х сообщил, что аргентинский футбольный клуб "Расинг" согласился на предложение "Нижнего Новгорода" о трансфере Бальбоа за 1 млн долларов. Отмечалось, что форвард подпишет соглашение до лета 2028 года.
Бальбоа в прошедшем сезоне сыграл в составе "Расинга" 40 матчей и забил семь голов. Трансферная стоимость форварда, по версии портала Transfermarkt, оценивается в 600 тысяч евро.
Защитник Манчестер Сити и сборной Португалии Рубен Диаш - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Дом игрока "Манчестер Сити" ограбили во время матча Лиги чемпионов
Вчера, 20:00
 
ФутболСпортНижний НовгородРасинг (Сантандер)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
