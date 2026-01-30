Рейтинг@Mail.ru
Футболист сборной Германии покинет "Баварию" по окончании сезона - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:53 30.01.2026 (обновлено: 13:20 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/bavariya-2071204319.html
Футболист сборной Германии покинет "Баварию" по окончании сезона
Футболист сборной Германии покинет "Баварию" по окончании сезона - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Футболист сборной Германии покинет "Баварию" по окончании сезона
Полузащитник сборной Германии Леон Горецка покинет "Баварию" по окончании текущего сезона, заявил спортивный директор мюнхенского футбольного клуба Кристоф... РИА Новости Спорт, 30.01.2026
2026-01-30T12:53:00+03:00
2026-01-30T13:20:00+03:00
футбол
спорт
леон горецка
бавария
бундеслига
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/06/1735879227_0:183:2908:1819_1920x0_80_0_0_c7a876a717c6acfc87cc2925ddfc558f.jpg
https://ria.ru/20260122/liga-chempionov-2069455771.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/06/1735879227_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_73213cf01c2502cac94416bbbb8bf66e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, леон горецка, бавария, бундеслига
Футбол, Спорт, Леон Горецка, Бавария, Бундеслига
Футболист сборной Германии покинет "Баварию" по окончании сезона

Полузащитник сборной Германии Горецка покинет "Баварию" по окончании сезона

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЛеон Горецка
Леон Горецка - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Леон Горецка. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Полузащитник сборной Германии Леон Горецка покинет "Баварию" по окончании текущего сезона, заявил спортивный директор мюнхенского футбольного клуба Кристоф Фройнд.
"Бавария" не станет продлевать контракт с Горецкой, который истекает 30 июня 2026 года. При этом сам футболист принял решение доиграть сезон в Мюнхене.
«
"Леон чувствует себя очень комфортно в этом клубе и в этой команде. Он принял решение остаться здесь. Он играет действительно сильно, находится на очень высоком уровне, поэтому неудивительно, что были предложения, в том числе конкретные. Он важный игрок, он чувствует, что мы на правильном пути, на многое способны, и он хочет быть частью этого. Он важный фактор. Из-за динамики последних недель мы активизировали переговоры и открыто заговорили о его будущем - его время в "Баварии" закончится летом", - заявил Фройнд, слова которого приводятся на официальной странице "Баварии" в соцсети X.
Горецке 30 лет, он перешел в "Баварию" из "Шальке" летом 2018 года на правах свободного агента и с тех пор стал с мюнхенским клубом шестикратным чемпионом Бундеслиги, выиграл два Кубка Германии, четыре Суперкубка страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
На счету Горецки 67 матчей и 15 забитых мячей за сборную Германии, в составе которой он выиграл Кубок конфедераций, который прошел в России летом 2017 года.
Мануэль Нойер - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
"Арсенал" и "Бавария" крушат ЛЧ. А вот остальных фаворитов ждет рубка!
22 января, 01:35
 
ФутболСпортЛеон ГорецкаБаварияБундеслига
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Лада
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Сочи
    5
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    СКА
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Дженоа
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Алавес
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала