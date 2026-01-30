Футболист сборной Германии покинет "Баварию" по окончании сезона

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Полузащитник сборной Германии Леон Горецка покинет "Баварию" по окончании текущего сезона, заявил спортивный директор мюнхенского футбольного клуба Кристоф Фройнд.
"Леон чувствует себя очень комфортно в этом клубе и в этой команде. Он принял решение остаться здесь. Он играет действительно сильно, находится на очень высоком уровне, поэтому неудивительно, что были предложения, в том числе конкретные. Он важный игрок, он чувствует, что мы на правильном пути, на многое способны, и он хочет быть частью этого. Он важный фактор. Из-за динамики последних недель мы активизировали переговоры и открыто заговорили о его будущем - его время в "Баварии" закончится летом", - заявил Фройнд, слова которого приводятся на официальной странице "Баварии" в соцсети X.
Горецке 30 лет, он перешел в "Баварию" из "Шальке" летом 2018 года на правах свободного агента и с тех пор стал с мюнхенским клубом шестикратным чемпионом Бундеслиги, выиграл два Кубка Германии, четыре Суперкубка страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.