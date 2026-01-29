Рейтинг@Mail.ru
Звонарева не смогла выйти в финал Australian Open в парном разряде - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
11:33 29.01.2026 (обновлено: 11:34 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/zvonareva-2070937758.html
Звонарева не смогла выйти в финал Australian Open в парном разряде
Звонарева не смогла выйти в финал Australian Open в парном разряде - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
Звонарева не смогла выйти в финал Australian Open в парном разряде
Россиянка Вера Звонарева и японка Эна Сибахара потерпели поражение в полуфинале парного турнира на Открытом чемпионате Австралии по теннису, который проходит на РИА Новости Спорт, 29.01.2026
2026-01-29T11:33:00+03:00
2026-01-29T11:34:00+03:00
теннис
спорт
australian open
вера звонарева
эна сибахара
элиз мертенс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883625662_0:145:1400:933_1920x0_80_0_0_8fdd7ac66baf528ecd2fda55ffdd1007.jpg
https://ria.ru/20260129/australia-2070923371.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883625662_0:0:1245:933_1920x0_80_0_0_a2a1d0ded1da8eb3427449f80fd07f00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, australian open, вера звонарева, эна сибахара, элиз мертенс
Теннис, Спорт, Australian Open, Вера Звонарева, Эна Сибахара, Элиз Мертенс
Звонарева не смогла выйти в финал Australian Open в парном разряде

Звонарева и Сибахара проиграли в полуфинале Australian Open в парном разряде

© Фото : Пресс-служба УимблдонаРоссийская теннисистка Вера Звонарева
Российская теннисистка Вера Звонарева - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Фото : Пресс-служба Уимблдона
Российская теннисистка Вера Звонарева. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Россиянка Вера Звонарева и японка Эна Сибахара потерпели поражение в полуфинале парного турнира на Открытом чемпионате Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
В полуфинальном матче Звонарева и Сибахара проиграли бельгийке Элизе Мертенс и китаянке Чжан Шуай (4-й номер посева) со счетом 3:6, 2:6. Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту.
Звонаревой 41 год. Она стала последней россиянкой, покинувшей розыгрыш турнира.
В финале Мертенс и Чжан Шуай сыграют с представительницей Казахстана Анной Данилиной и сербской теннисисткой Александрой Крунич (7). Решающая встреча состоится 31 января.
Теннисные мячи и корт Открытого чемпионата Австралии - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Россиянин вышел в полуфинал парного юниорского Australian Open
Вчера, 10:37
 
ТеннисСпортAustralian OpenВера ЗвонареваЭна СибахараЭлиз Мертенс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Динамо Минск
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Трактор
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Рейнджерс
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Фрайбург
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Зальцбург
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Селтик
    Утрехт
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    ФКСБ
    Фенербахче
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Ференцварош
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Панатинаикос
    Рома
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    ПАОК
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Фейенорд
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Црвена Звезда
    Сельта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Маккаби Тель-Авив
    Болонья
    0
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала