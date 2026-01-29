https://ria.ru/20260129/zvonareva-2070937758.html
Звонарева не смогла выйти в финал Australian Open в парном разряде
Звонарева не смогла выйти в финал Australian Open в парном разряде
Звонарева не смогла выйти в финал Australian Open в парном разряде
Россиянка Вера Звонарева и японка Эна Сибахара потерпели поражение в полуфинале парного турнира на Открытом чемпионате Австралии по теннису
2026-01-29T11:33:00+03:00
2026-01-29T11:33:00+03:00
2026-01-29T11:34:00+03:00
теннис
спорт
australian open
вера звонарева
эна сибахара
элиз мертенс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883625662_0:145:1400:933_1920x0_80_0_0_8fdd7ac66baf528ecd2fda55ffdd1007.jpg
https://ria.ru/20260129/australia-2070923371.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883625662_0:0:1245:933_1920x0_80_0_0_a2a1d0ded1da8eb3427449f80fd07f00.jpg
Звонарева не смогла выйти в финал Australian Open в парном разряде
Звонарева и Сибахара проиграли в полуфинале Australian Open в парном разряде