"Нэшвилл" отправил российского хоккеиста Свечкова в фарм-клуб
Российский нападающий Федор Свечков отправлен из "Нэшвилл Предаторз" в "Милуоки Эдмиралс", выступающий в Американской хоккейной лиге (АХЛ), сообщается на сайте... РИА Новости Спорт, 29.01.2026
хоккей
спорт
федор свечков
нэшвилл предаторз
национальная хоккейная лига (нхл)
