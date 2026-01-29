Рейтинг@Mail.ru
"Нэшвилл" отправил российского хоккеиста Свечкова в фарм-клуб
Хоккей
Хоккей
 
20:10 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/sverchkov-2071078606.html
"Нэшвилл" отправил российского хоккеиста Свечкова в фарм-клуб
"Нэшвилл" отправил российского хоккеиста Свечкова в фарм-клуб - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
"Нэшвилл" отправил российского хоккеиста Свечкова в фарм-клуб
Российский нападающий Федор Свечков отправлен из "Нэшвилл Предаторз" в "Милуоки Эдмиралс", выступающий в Американской хоккейной лиге (АХЛ), сообщается на сайте... РИА Новости Спорт, 29.01.2026
2026-01-29T20:10:00+03:00
2026-01-29T20:10:00+03:00
хоккей
спорт
федор свечков
нэшвилл предаторз
национальная хоккейная лига (нхл)
https://ria.ru/20260125/khokkey-2070123705.html
спорт, федор свечков, нэшвилл предаторз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Федор Свечков, Нэшвилл Предаторз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Нэшвилл" отправил российского хоккеиста Свечкова в фарм-клуб

"Нэшвилл" отправил российского хоккеиста Свечкова в фарм-клуб "Милуоки"

Федор Свечков
Федор Свечков - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Федор Свечков. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российский нападающий Федор Свечков отправлен из "Нэшвилл Предаторз" в "Милуоки Эдмиралс", выступающий в Американской хоккейной лиге (АХЛ), сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Свечкову 22 года, он сыграл 49 игр за "Нэшвилл" в этом сезоне и набрал девять очков (2 гола и 7 результативных передач). Всего форвард принял участие в 101 игре на уровне НХЛ.
Россиянин был выбран "Нэшвиллом" на драфте НХЛ 2021 года под общим 19-м номером. В составе юниорской сборной России (до 18 лет) Свечков стал серебряным призером чемпионата мира в 2021 году.
Никита Евсеев и Виктор неучев - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Российский хоккеист перешел из "Баффало" в "Каролину"
25 января, 02:03
 
