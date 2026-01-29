Суд заочно арестовал бывшего вице-президента ОКР Билалова

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова по делу о покушении на хищение 200 миллионов долларов у Сбербанка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.