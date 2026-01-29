Рейтинг@Mail.ru
Суд заочно арестовал бывшего вице-президента ОКР Билалова
14:33 29.01.2026 (обновлено: 14:58 29.01.2026)
Суд заочно арестовал бывшего вице-президента ОКР Билалова
Суд заочно арестовал бывшего вице-президента ОКР Билалова
Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова по делу о покушении на хищение 200 миллионов долларов... РИА Новости Спорт, 29.01.2026
2026-01-29T14:33:00+03:00
2026-01-29T14:58:00+03:00
россия, москва, ахмед билалов, сбербанк россии, спорт, олимпийский комитет россии (окр), сша, владимир путин, госдума рф, курорты северного кавказа
Россия, Москва, Ахмед Билалов, Сбербанк России, Спорт, Олимпийский комитет России (ОКР), США, Владимир Путин, Госдума РФ, Курорты Северного Кавказа
Суд заочно арестовал бывшего вице-президента ОКР Билалова

Билалова заочно арестовали по делу о покушении на хищение $200 млн

© РИА Новости / Виталий БелоусовАхмед Билалов
Ахмед Билалов - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Ахмед Билалов. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова по делу о покушении на хищение 200 миллионов долларов у Сбербанка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Билалову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - решил суд.
Как стало известно из озвученных в суде данных, Билалов и учредитель ООО "Сады Киви" Мусайиб Исмаилов организовали изготовление фиктивного соглашения от 2013 года, согласно которому якобы по поручению Сбербанка 27,3% акций ОАО "Красная поляна" были проданы за 200 миллионов долларов сторонней фирме.
Далее фигуранты обратились в суд в Киевской области с иском к Сбербанку о взыскании упущенной выходы от продажи акций, тот постановил взыскать с финансового конгломерата 200 миллионов долларов. После этого Билалов и Исмаилов обратились уже в суд США с заявлением о признании и приведении в исполнение решения украинского суда, иск пока не рассмотрен. Следствие квалифицировало действия фигурантов как покушение на мошенничество в особо крупном размере.
Билалов покинул РФ 10 лет назад, живет в США, объявлен в международный розыск, сообщила следователь в суде.
Билалов, экс-депутат Госдумы и бывший глава компании "Курорты Северного Кавказа", был связан со скандалом вокруг строительства олимпийских трамплинов. Посетивший в начале 2013 года олимпийскую стройку президент России Владимир Путин подверг резкой критике Билалова, чья компания отвечала за проект. В итоге завершение работ было поручено Сбербанку, а Билалов лишился постов в компании и в ОКР. Позднее в отношении него было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.
