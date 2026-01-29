"Сочи" обыграл "Шанхайских драконов" в матче КХЛ

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. "Сочи" одержал победу над "Шанхайскими драконами" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
29 января 2026 • начало в 19:30
Завершен
16:02 • Ник Меркли
(Вят Калиник, Райли Саттер)
06:03 • Илья Сушко
(Тимур Хафизов, Sergei Popov)
01:53 • Павел Дедунов
(Тимур Хафизов, Артем Волков)
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу "Сочи". В составе победителей шайбы забросили Илья Сушко (7-я минута) и Павел Дедунов (22). У "Шанхайских драконов" отличился Ник Меркли (37), который продлил свою результативную серию (4 гола + 1 ассист) до пяти матчей.
"Сочи" одержал первую победу за пять матчей. Команда, набрав 37 очков, поднялась на предпоследнее, десятое место в турнирной таблице Западной конференции, где "Шанхайские драконы" с 45 баллами занимают девятую строчку.
В следующем матче "Шанхайские драконы" 30 января вновь примут "Сочи".
