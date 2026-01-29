Рейтинг@Mail.ru
"Сочи" обыграл "Шанхайских драконов" в матче КХЛ
Хоккей
 
21:57 29.01.2026
"Сочи" обыграл "Шанхайских драконов" в матче КХЛ
"Сочи" обыграл "Шанхайских драконов" в матче КХЛ
"Сочи" одержал победу над "Шанхайскими драконами" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 29.01.2026
хоккей
спорт
павел дедунов
ник меркли
континентальная хоккейная лига (кхл)
шанхайские драконы
спорт, павел дедунов, ник меркли, континентальная хоккейная лига (кхл), шанхайские драконы
Хоккей, Спорт, Павел Дедунов, Ник Меркли, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Шанхайские драконы
"Сочи" обыграл "Шанхайских драконов" в матче КХЛ

Хоккеисты "Сочи" обыграли "Шанхайских драконов" в матче КХЛ

Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) - "Сочи" (Сочи)
Хоккей. КХЛ. Спартак (Москва) - Сочи (Сочи) - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. "Сочи" одержал победу над "Шанхайскими драконами" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
29 января 2026 • начало в 19:30
Завершен
Шанхайские Драконы
1 : 2
Сочи
16:02 • Ник Меркли
(Вят Калиник, Райли Саттер)
06:03 • Илья Сушко
(Тимур Хафизов, Sergei Popov)
01:53 • Павел Дедунов
(Тимур Хафизов, Артем Волков)
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу "Сочи". В составе победителей шайбы забросили Илья Сушко (7-я минута) и Павел Дедунов (22). У "Шанхайских драконов" отличился Ник Меркли (37), который продлил свою результативную серию (4 гола + 1 ассист) до пяти матчей.
"Сочи" одержал первую победу за пять матчей. Команда, набрав 37 очков, поднялась на предпоследнее, десятое место в турнирной таблице Западной конференции, где "Шанхайские драконы" с 45 баллами занимают девятую строчку.
В следующем матче "Шанхайские драконы" 30 января вновь примут "Сочи".
Хоккеист Авангарда Майкл Маклауд - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Авангард" всухую обыграл "Трактор" в матче КХЛ
Хоккей Спорт Павел Дедунов Ник Меркли КХЛ 2025-2026 Шанхайские драконы
 
