"Сочи" обыграл "Шанхайских драконов" в матче КХЛ

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. "Сочи" одержал победу над "Шанхайскими драконами" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Сочи" одержал первую победу за пять матчей. Команда, набрав 37 очков, поднялась на предпоследнее, десятое место в турнирной таблице Западной конференции, где "Шанхайские драконы" с 45 баллами занимают девятую строчку.