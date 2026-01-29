Рейтинг@Mail.ru
Соболенко рассказала, как решение судьи помогло ей обыграть Свитолину
Теннис
 
16:29 29.01.2026
Соболенко рассказала, как решение судьи помогло ей обыграть Свитолину
Соболенко рассказала, как решение судьи помогло ей обыграть Свитолину
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко заявила, что предупреждение со стороны судьи разозлило ее и помогло обыграть украинку Элину Свитолину в полуфинале РИА Новости Спорт, 29.01.2026
спорт, австралия, мельбурн, арина соболенко, элина свитолина, мэдисон киз, australian open
Теннис, Спорт, Австралия, Мельбурн, Арина Соболенко, Элина Свитолина, Мэдисон Киз, Australian Open
Соболенко рассказала, как решение судьи помогло ей обыграть Свитолину

Соболенко: решение судьи разозлило меня, что пошло на пользу игре

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко заявила, что предупреждение со стороны судьи разозлило ее и помогло обыграть украинку Элину Свитолину в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
В четверг в полуфинальном матче первая сеянная Соболенко обыграла Свитолину (12-й номер посева) со счетом 6:2, 6:3 за 1 час 16 минут. В первом сете при счете 2:1 в пользу Соболенко арбитр вынес предупреждение белорусской теннисистке за издаваемые во время розыгрыша звуки. Судья посчитал, что неестественные звуки спортсменки могут влиять на игру ее соперницы, и присудил очко Свитолиной. После встречи теннисистки не пожали руки.
"Со мной такого никогда не случалось. Я думаю, это так странно. Мне кажется, это было неправильное решение. Она меня очень разозлила. Это действительно помогло мне и принесло пользу моей игре", - заявила Соболенко на пресс-конференции, запись которой опубликована на YouTube-канале турнира.
Финал Australian Open в женском одиночном разряде состоится 31 января. Белоруска достигла этой стадии в четвертый раз подряд. В 2023 и 2024 годах она становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии, а в 2025-м уступила американке Мэдисон Киз.
Лоренцо Музетти - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Музетти заявил, что в матче с Джоковичем играл через боль
28 января, 12:44
 
Теннис Спорт Австралия Мельбурн Арина Соболенко Элина Свитолина Мэдисон Киз Australian Open
 
