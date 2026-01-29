Соболенко рассказала, как решение судьи помогло ей обыграть Свитолину

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко заявила, что предупреждение со стороны судьи разозлило ее и помогло обыграть украинку Элину Свитолину в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
В четверг в полуфинальном матче первая сеянная Соболенко обыграла Свитолину (12-й номер посева) со счетом 6:2, 6:3 за 1 час 16 минут. В первом сете при счете 2:1 в пользу Соболенко арбитр вынес предупреждение белорусской теннисистке за издаваемые во время розыгрыша звуки. Судья посчитал, что неестественные звуки спортсменки могут влиять на игру ее соперницы, и присудил очко Свитолиной. После встречи теннисистки не пожали руки.
Australian Open WTA
29 января 2026 • начало в 11:45
Завершен
"Со мной такого никогда не случалось. Я думаю, это так странно. Мне кажется, это было неправильное решение. Она меня очень разозлила. Это действительно помогло мне и принесло пользу моей игре", - заявила Соболенко на пресс-конференции, запись которой опубликована на YouTube-канале турнира.
Финал Australian Open в женском одиночном разряде состоится 31 января. Белоруска достигла этой стадии в четвертый раз подряд. В 2023 и 2024 годах она становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии, а в 2025-м уступила американке Мэдисон Киз.
