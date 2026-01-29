Соболенко рассказала, как решение судьи помогло ей обыграть Свитолину

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко заявила, что предупреждение со стороны судьи разозлило ее и помогло обыграть украинку Элину Свитолину в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.

"Со мной такого никогда не случалось. Я думаю, это так странно. Мне кажется, это было неправильное решение. Она меня очень разозлила. Это действительно помогло мне и принесло пользу моей игре", - заявила Соболенко на пресс-конференции, запись которой опубликована на YouTube-канале турнира.