Соболенко в четвертый раз подряд вышла в финал Australian Open
Соболенко в четвертый раз подряд вышла в финал Australian Open
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 29.01.2026
теннис
спорт
australian open
арина соболенко
элина свитолина
джессика пегула
Соболенко в четвертый раз подряд вышла в финал Australian Open
Соболенко обыграла Свитолину и в 4-й раз подряд вышла в финал Australian Open