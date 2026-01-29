Рейтинг@Mail.ru
Соболенко в четвертый раз подряд вышла в финал Australian Open
Теннис
 
13:03 29.01.2026
Соболенко в четвертый раз подряд вышла в финал Australian Open
Соболенко в четвертый раз подряд вышла в финал Australian Open
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 29.01.2026
теннис
спорт
australian open
арина соболенко
элина свитолина
джессика пегула
спорт, australian open, арина соболенко, элина свитолина, джессика пегула
Теннис, Спорт, Australian Open, Арина Соболенко, Элина Свитолина, Джессика Пегула
Соболенко в четвертый раз подряд вышла в финал Australian Open

Соболенко обыграла Свитолину и в 4-й раз подряд вышла в финал Australian Open

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
В полуфинальном матче первая сеяная Соболенко обыграла украинку Элину Свитолину (12-й номер посева) со счетом 6:2, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут.
В финале первого в сезоне турнира Большого шлема Соболенко сыграет с победительницей матча Джессика Пегула (США, 6) - Елена Рыбакина (Казахстан, 5).
Финал Australian Open в женском одиночном разряде состоится 31 января. Белоруска достигла этой стадии в четвертый раз подряд. В 2023 и 2024 годах она становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии, а в 2025-м уступила американке Мэдисон Киз.
ТеннисСпортAustralian OpenАрина СоболенкоЭлина СвитолинаДжессика Пегула
 
