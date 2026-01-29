https://ria.ru/20260129/shipachev-2071065982.html
Шипачев примет участие в Матче звезд КХЛ
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российский нападающий минского "Динамо" Вадим Шипачев примет участие в Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается в Telegram-канале пресс-службы турнира.
Для Шипачева предстоящий Матч звезд станет шестым в карьере. В январе он стал первым игроком в истории КХЛ, преодолевшим отметку в 1000 набранных очков, а также первым хоккеистом, сыгравшим более 1100 матчей в лиге. Всего на его счету 1005 результативных действий (315 голов + 690 передач) в 1108 играх.
Матч звезд КХЛ пройдет в Екатеринбурге на "УГМК-Арене" 7 и 8 февраля. В нем примут участие четыре команды: KHL U23 Stars, за которую будут играть хоккеисты, рожденные с 1 января 2003 года, KHL RUS Stars, состоящая из российских звезд, KHL World Stars, в которую войдут легионеры, а также белорусские и казахстанские игроки клубов лиги, и KHL Ural Stars, состоящая из игроков "Автомобилиста", "Металлурга", челябинского "Трактора" и уфимского "Салавата Юлаева".
Шипачеву 38 лет. Он олимпийский чемпион Игр-2018 в Пхенчхане, серебряный призер Олимпиады 2022 года в Пекине, чемпион мира 2014 года в составе сборной России и двукратный обладатель Кубка Гагарина с петербургским СКА (2015, 2017).