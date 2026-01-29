Рейтинг@Mail.ru
Шельдерупа признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:27 29.01.2026 (обновлено: 20:10 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/shelderup-2071047127.html
Шельдерупа признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Шельдерупа признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
Шельдерупа признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Нападающий лиссабонской "Бенфики" Андреас Шельдеруп признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных РИА Новости Спорт, 29.01.2026
2026-01-29T17:27:00+03:00
2026-01-29T20:10:00+03:00
футбол
спорт
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
бенфика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071046566_0:0:623:350_1920x0_80_0_0_d8d6a6a46cba105733e74046448a776c.jpg
https://ria.ru/20260129/lch-2070997756.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071046566_35:0:502:350_1920x0_80_0_0_973345fe9838f823a29f623190db1a3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, союз европейских футбольных ассоциаций (уефа), бенфика
Футбол, Спорт, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Бенфика
Шельдерупа признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Футболист "Бенфики" Шельдеруп признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

© Фото : ФК "Бенфика" Андреас Шельдеруп
Андреас Шельдеруп - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Фото : ФК "Бенфика"
Андреас Шельдеруп. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Нападающий лиссабонской "Бенфики" Андреас Шельдеруп признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В четверг "Бенфика" обыграла мадридский "Реал" (4:2) в домашнем матче заключительного, восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов. Норвежец оформил дубль, а лиссабонский клуб, набрав 9 очков, по разнице забитых и пропущенных мячей вышел в плей-офф турнира с 24-го места.
В голосовании Шельдеруп опередил бразильского нападающего лондонского "Челси" Жуана Педро, американского полузащитника леверкузенского "Байера" Малика Тилльмана и аргентинского полузащитника "Ливерпуля" Алексиса Макаллистера.
Шельдерупу 21 год. В текущем сезоне он провел 26 матчей во всех турнирах и забил четыре мяча, два из которых пришлись на пять игр общего этапа Лиги чемпионов.
Шары жеребьевки Лиги чемпионов - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Opta назвала главного фаворита на победу в Лиге чемпионов
Вчера, 14:59
 
ФутболСпортСоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)Бенфика
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Динамо Минск
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Трактор
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Рейнджерс
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Фрайбург
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Зальцбург
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Селтик
    Утрехт
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    ФКСБ
    Фенербахче
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Ференцварош
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Панатинаикос
    Рома
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    ПАОК
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Фейенорд
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Црвена Звезда
    Сельта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Маккаби Тель-Авив
    Болонья
    0
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала