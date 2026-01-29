"Реал" пропустил от вратаря и не смог напрямую выйти в 1/8 финала ЛЧ

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Португальская "Бенфика" одержала победу над испанским "Реалом" в матче заключительного, восьмого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.

Встреча в Лиссабоне завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Андреас Шельдеруп (36-я и 54-я минуты), по одному мячу забили Вангелис Павлидис (45+5, с пенальти) и вратарь Анатолий Трубин (90+8), который забил головой с навеса. У "Реала" дважды отличился Килиан Мбаппе (30, 58). В добавленное время красные карточки получили игроки "Реала" Рауль Асенсио (90+2) и Родриго (90+6).

За восемь матчей Мбаппе забил 11 мячей и установил рекорд Лиги чемпионов по количеству голов на групповом или общем этапе турнира. Ранее достижение принадлежало португальскому нападающему Криштиану Роналду (10).

Благодаря голу Трубина "Бенфика" (9 очков) по разнице забитых и пропущенных мячей вышла в плей-офф Лиги чемпионов с 24-го места. "Реал" с 15 баллами занял девятое место в турнирной таблице и не смог напрямую выйти в 1/8 финала турнира. Обе команды сыграют в стыковых матчах за выход в следующую стадию.

Результаты других матчей дня: