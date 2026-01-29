Рейтинг@Mail.ru
"Реал" пропустил от вратаря и не смог напрямую выйти в 1/8 финала ЛЧ
Футбол
 
01:18 29.01.2026 (обновлено: 07:27 29.01.2026)
"Реал" пропустил от вратаря и не смог напрямую выйти в 1/8 финала ЛЧ
"Реал" пропустил от вратаря и не смог напрямую выйти в 1/8 финала ЛЧ - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
"Реал" пропустил от вратаря и не смог напрямую выйти в 1/8 финала ЛЧ
Португальская "Бенфика" одержала победу над испанским "Реалом" в матче заключительного, восьмого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/monako-2070881477.html
"Реал" пропустил от вратаря и не смог напрямую выйти в 1/8 финала ЛЧ

"Реал" пропустил от вратаря "Бенфики" и не смог напрямую выйти в 1/8 финала ЛЧ

Анатолий Трубин
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Португальская "Бенфика" одержала победу над испанским "Реалом" в матче заключительного, восьмого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.
Встреча в Лиссабоне завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Андреас Шельдеруп (36-я и 54-я минуты), по одному мячу забили Вангелис Павлидис (45+5, с пенальти) и вратарь Анатолий Трубин (90+8), который забил головой с навеса. У "Реала" дважды отличился Килиан Мбаппе (30, 58). В добавленное время красные карточки получили игроки "Реала" Рауль Асенсио (90+2) и Родриго (90+6).
28 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
Бенфика
4 : 2
Реал Мадрид
36‎’‎ • Андреас Шельдеруп
(Эвангелос Павлидис)
45‎’‎ • Эвангелос Павлидис (П)
54‎’‎ • Андреас Шельдеруп
(Эвангелос Павлидис)
90‎’‎ • Анатолий Трубин
(Фредрик Аурснес)
30‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Raul Asencio)
58‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Арда Гюлер)
За восемь матчей Мбаппе забил 11 мячей и установил рекорд Лиги чемпионов по количеству голов на групповом или общем этапе турнира. Ранее достижение принадлежало португальскому нападающему Криштиану Роналду (10).
Благодаря голу Трубина "Бенфика" (9 очков) по разнице забитых и пропущенных мячей вышла в плей-офф Лиги чемпионов с 24-го места. "Реал" с 15 баллами занял девятое место в турнирной таблице и не смог напрямую выйти в 1/8 финала турнира. Обе команды сыграют в стыковых матчах за выход в следующую стадию.

Результаты других матчей дня:

  • "Айнтрахт" (Германия) - "Тоттенхэм" (Англия) - 0:2;
  • "Атлетик" (Испания) - "Спортинг" (Португалия) - 2:3;
  • "Атлетико" (Испания) - "Будё-Глимт" (Норвегия) - 1:2;
  • "Аякс" (Нидерланды) - "Олимпиакос" (Греция) - 1:2;
  • "Байер" (Германия) - "Вильярреал" (Испания) - 3:0;
  • "Барселона" (Испания) - "Копенгаген" (Дания) - 4:1;
  • "Боруссия" (Германия, Дортмунд) - "Интер" (Италия) - 0:2;
  • "Брюгге" (Бельгия) - "Марсель" (Франция) - 3:0;
  • "Манчестер Сити" (Англия) - "Галатасарай" (Турция) - 2:0;
  • "Наполи" (Италия) - "Челси" (Англия) - 2:3;
  • "Пафос" (Кипр) - "Славия" (Чехия) - 4:1;
  • "Юнион" (Бельгия) - "Аталанта" (Италия) - 1:0.
