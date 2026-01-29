Шайба Марченко помогла "Коламбусу" обыграть "Филадельфию" в матче НХЛ

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. "Коламбус Блю Джекетс" обыграл "Филадельфию Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Колумбусе и завершилась со счетом 5:3 (2:1, 1:0, 2:2) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Чарли Койл (1-я минута), Кирилл Марченко (20), Эрик Гудбрансон (22), Шон Монахан (57) и Мэтью Оливер (59). У "Филадельфии" хет-трик оформил Трэвис Конекны (10, 45 и 56).
29 января 2026 • начало в 03:30
Завершен
00:38 • Чарли Койл
19:40 • Кирилл Марченко
(Зак Веренски, Адам Фантилли)
21:58 • Эрик Гудбрансон
56:32 • Шон Монахэн
(Дэймон Северсон, Кент Джонсон)
58:54 • Мэтью Оливер
09:03 • Трэвис Конечны
44:08 • Трэвис Конечны
55:14 • Трэвис Конечны
Марченко забросил свою 19-ю шайбу в текущем сезоне. Всего на его счету стало 44 очка (19+25) в 48 матчах нынешнего чемпионата. Его одноклубники защитники Иван Проворов, Егор Замула и форвард Дмитрий Воронков, а также выступающие за "Филадельфию" нападающие Матвей Мичков и Никита Гребенкин результативными действиями не отметились.
"Флайерз" и "Блю Джекетс" (по 57 очков) занимают соответственное четвертое и пятое места в турнирной таблице Столичного дивизиона. В следующем матче "Филадельфия" на выезде встретится с "Бостон Брюинз" в ночь на 30 января по московскому времени, а "Коламбус" сутки спустя в гостях сыграет с "Чикаго Блэкхокс".
В другом матче "Оттава Сенаторз" дома обыграла "Колорадо Эвеланш" со счетом 5:2 (0:0, 2:1, 3:1). В составе хозяев две результативные передачи отдал российский защитник Артем Зуб, а у "лавин" шайбу забросил его соотечественник форвард Валерий Ничушкин.
"Нью-Йорк Рейнджерс" в первом матче после вывода Артемия Панарина из состава уступил "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 2:5 (1:2, 1:3, 0:0). Ассист в составе "рейнджеров" сделал защитник Владислав Гавриков.