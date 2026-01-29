Рейтинг@Mail.ru
Шайба Марченко помогла "Коламбусу" обыграть "Филадельфию" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
07:37 29.01.2026 (обновлено: 07:41 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/nkhl-2070900177.html
Шайба Марченко помогла "Коламбусу" обыграть "Филадельфию" в матче НХЛ
Шайба Марченко помогла "Коламбусу" обыграть "Филадельфию" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
Шайба Марченко помогла "Коламбусу" обыграть "Филадельфию" в матче НХЛ
"Коламбус Блю Джекетс" обыграл "Филадельфию Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 29.01.2026
2026-01-29T07:37:00+03:00
2026-01-29T07:41:00+03:00
хоккей
спорт
кирилл марченко
чарли койл
шон монахан
коламбус блю джекетс
филадельфия флайерз
бостон брюинз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053123673_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a53bce7e6257bd419525262f1c2cd701.jpg
https://ria.ru/20260129/sostav-2070900053.html
спорт, кирилл марченко, чарли койл, шон монахан, коламбус блю джекетс, филадельфия флайерз, бостон брюинз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Кирилл Марченко, Чарли Койл, Шон Монахан, Коламбус Блю Джекетс, Филадельфия Флайерз, Бостон Брюинз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Шайба Марченко помогла "Коламбусу" обыграть "Филадельфию" в матче НХЛ

"Коламбус" обыграл "Филадельфию" в домашнем матче НХЛ благодаря голу Марченко

© Фото : Пресс-служба "Коламбуса"Хоккеист "Коламбус Блю Джекетс" Кирилл Марченко
Хоккеист Коламбус Блю Джекетс Кирилл Марченко - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Фото : Пресс-служба "Коламбуса"
Хоккеист "Коламбус Блю Джекетс" Кирилл Марченко. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. "Коламбус Блю Джекетс" обыграл "Филадельфию Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Колумбусе и завершилась со счетом 5:3 (2:1, 1:0, 2:2) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Чарли Койл (1-я минута), Кирилл Марченко (20), Эрик Гудбрансон (22), Шон Монахан (57) и Мэтью Оливер (59). У "Филадельфии" хет-трик оформил Трэвис Конекны (10, 45 и 56).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
29 января 2026 • начало в 03:30
Завершен
Коламбус
5 : 3
Филадельфия
00:38 • Чарли Койл
(Мэтью Оливер, Зак Веренски)
19:40 • Кирилл Марченко
(Зак Веренски, Адам Фантилли)
21:58 • Эрик Гудбрансон
(Коул Силлингер, Чарли Койл)
56:32 • Шон Монахэн
(Дэймон Северсон, Кент Джонсон)
58:54 • Мэтью Оливер
(Коул Силлингер)
09:03 • Трэвис Конечны
(Кэмерон Йорк, Ноа Юлсен)
44:08 • Трэвис Конечны
(Кристиан Дворак, Джейми Дрисдэйл)
55:14 • Трэвис Конечны
(Трэвис Санхейм)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Марченко забросил свою 19-ю шайбу в текущем сезоне. Всего на его счету стало 44 очка (19+25) в 48 матчах нынешнего чемпионата. Его одноклубники защитники Иван Проворов, Егор Замула и форвард Дмитрий Воронков, а также выступающие за "Филадельфию" нападающие Матвей Мичков и Никита Гребенкин результативными действиями не отметились.
"Флайерз" и "Блю Джекетс" (по 57 очков) занимают соответственное четвертое и пятое места в турнирной таблице Столичного дивизиона. В следующем матче "Филадельфия" на выезде встретится с "Бостон Брюинз" в ночь на 30 января по московскому времени, а "Коламбус" сутки спустя в гостях сыграет с "Чикаго Блэкхокс".
В другом матче "Оттава Сенаторз" дома обыграла "Колорадо Эвеланш" со счетом 5:2 (0:0, 2:1, 3:1). В составе хозяев две результативные передачи отдал российский защитник Артем Зуб, а у "лавин" шайбу забросил его соотечественник форвард Валерий Ничушкин.
"Нью-Йорк Рейнджерс" в первом матче после вывода Артемия Панарина из состава уступил "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 2:5 (1:2, 1:3, 0:0). Ассист в составе "рейнджеров" сделал защитник Владислав Гавриков.
Хоккеист Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Панарина вывели из состава "Рейнджерс" перед обменом
Вчера, 07:36
 
ХоккейСпортКирилл МарченкоЧарли КойлШон МонаханКоламбус Блю ДжекетсФиладельфия ФлайерзБостон БрюинзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
