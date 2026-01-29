https://ria.ru/20260129/medvedeva-2070914724.html
Медведева выступит на льду Амура в Благовещенске
Медведева выступит на льду Амура в Благовещенске - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
Медведева выступит на льду Амура в Благовещенске
Двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева выступит на льду пограничной реки Амур на церемонии открытия международного... РИА Новости Спорт, 29.01.2026
фигурное катание
РИА Новости Спорт
РИА Новости Спорт
Медведева выступит на льду Амура в Благовещенске
Медведева выступит с программой "Анна Каренина" на льду Амура в Благовещенске