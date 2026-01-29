Рейтинг@Mail.ru
Медведева выступит на льду Амура в Благовещенске
Фигурное катание
 
09:56 29.01.2026
Медведева выступит на льду Амура в Благовещенске
Двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева выступит на льду пограничной реки Амур на церемонии открытия международного... РИА Новости Спорт, 29.01.2026
фигурное катание
амур (река)
амурская область
благовещенск
евгения медведева
спорт
амур (река), амурская область, благовещенск, евгения медведева, спорт
Фигурное катание, Амур (река), Амурская область, Благовещенск, Евгения Медведева, Спорт
Евгения Медведева
Евгения Медведева
© Фото : Дзен
Евгения Медведева. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 янв – РИА Новости. Двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева выступит на льду пограничной реки Амур на церемонии открытия международного российско-китайского фестиваля зимних видов спорта "ЗимФестАмур" в Благовещенске, сообщает правительство Амурской области.
"Торжественная церемония открытия международного российско-китайского фестиваля зимних видов спорта станет ярким спортивным событием этого года. Главным гостем мероприятия станет всемирно известная фигуристка Евгения Медведева, дважды завоевавшая титул чемпионки мира и Европы", - говорится в сообщении.
Фигуристка покажет зрителям свою олимпийскую программу "Анна Каренина". Также двукратная чемпионка мира и Европы примет участие в мастер-классе для молодых спортсменов Амурской области и Китая.
Татьяна Навка и Роман Костомаров - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
"Жаль не на Олимпиаде": Навка пришла в восторг от выступления Степановой
28 января, 20:24
 
Фигурное катаниеАмур (река)Амурская областьБлаговещенскЕвгения МедведеваСпорт
 
