В Лужниках пройдет фестиваль лыжного спорта "Гонка Легкова — 2026"
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
11:18 29.01.2026
В Лужниках пройдет фестиваль лыжного спорта "Гонка Легкова — 2026"
В Лужниках пройдет фестиваль лыжного спорта "Гонка Легкова — 2026" - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
В Лужниках пройдет фестиваль лыжного спорта "Гонка Легкова — 2026"
Фестиваль лыжного спорта "Гонка Легкова - 2026" пройдет в Лужниках в Москве с 13 по 15 февраля, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости Спорт, 29.01.2026
лыжные гонки
спорт
россия
москва
илья черноусов
вероника степанова
артем мальцев
александр легков
В Лужниках пройдет фестиваль лыжного спорта "Гонка Легкова — 2026"

В Лужниках в феврале пройдет фестиваль лыжного спорта "Гонка Легкова — 2026"

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Фестиваль лыжного спорта "Гонка Легкова - 2026" пройдет в Лужниках в Москве с 13 по 15 февраля, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В олимпийском комплексе "Лужники" с 13 по 15 февраля пройдет фестиваль лыжного спорта "Гонка Легкова — 2026". В нем примут участие олимпийские чемпионы, титулованные спортсмены и медийные гости. Мероприятия организуют в рамках проекта "Зима в Москве" при поддержке столичного департамента спорта", - говорится в сообщении.
Видеоигры - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Финал турнира "Кибергерои Москвы" пройдет 21 февраля
16 января, 17:43
Отмечается, что 13 февраля фестиваль откроют старты "Гонка Легкова. Скорость". Профессионалы и любители выйдут на трассу по очереди и поборются за лучшее время на круге длиной 3,3 километра.
"Четырнадцатого февраля состоятся главные старты. Это "Гонка Легкова. Любители" на дистанции 10 километров и "Гонка Легкова. Профессионалы" - соревнования среди ведущих лыжников страны и сборной России, за которыми можно будет следить в прямом эфире. В этот же день зрителей ждет командная шоу-гонка "Гонка Легкова. Звезды", а также вечерняя эстафета для пар "Гонка Легкова. Любовь и лыжи", принять участие в которой смогут все желающие", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что 15 февраля пройдут бесплатные старты "Гонка Легкова. Дети" для участников до 16 лет на дистанциях 300 метров, один и три километра с наставниками.
"В шоу-гонках и профессиональных стартах выступят ведущие российские лыжники и биатлонисты. Среди них создатель фестиваля, победитель Олимпийских игр в Сочи-2014 Александр Легков, трехкратный чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр в эстафетных гонках Иван Черезов, бронзовый призер Олимпийских игр - 2014 в лыжном марафоне Илья Черноусов, серебряные призеры Олимпийских игр - 2014 в эстафете Александр Бессмертных и Дмитрий Япаров. Выступят также действующие члены сборной России - Вероника Степанова, Юлия Ступак и Артем Мальцев", - подчеркивается в сообщении.
Кроме того, к фестивалю присоединятся и представители других видов спорта - олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, хоккеист Илья Ковальчук, футболист Денис Глушаков, олимпийский чемпион по легкой атлетике Юрий Борзаковский и олимпийский чемпион по академической гребле Сергей Федоровцев.
Александр Легков - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Легков рассказал, когда изменят мужские дистанции у российских лыжников
16 января, 17:30
 
Лыжные гонки
 
