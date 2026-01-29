В Лужниках пройдет фестиваль лыжного спорта "Гонка Легкова — 2026"

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Фестиваль лыжного спорта "Гонка Легкова - 2026" пройдет в Лужниках в Москве с 13 по 15 февраля, Фестиваль лыжного спорта "Гонка Легкова - 2026" пройдет в Лужниках в Москве с 13 по 15 февраля, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"В олимпийском комплексе "Лужники" с 13 по 15 февраля пройдет фестиваль лыжного спорта "Гонка Легкова — 2026". В нем примут участие олимпийские чемпионы, титулованные спортсмены и медийные гости. Мероприятия организуют в рамках проекта "Зима в Москве" при поддержке столичного департамента спорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 13 февраля фестиваль откроют старты "Гонка Легкова. Скорость". Профессионалы и любители выйдут на трассу по очереди и поборются за лучшее время на круге длиной 3,3 километра.

"Четырнадцатого февраля состоятся главные старты. Это "Гонка Легкова. Любители" на дистанции 10 километров и "Гонка Легкова. Профессионалы" - соревнования среди ведущих лыжников страны и сборной России , за которыми можно будет следить в прямом эфире. В этот же день зрителей ждет командная шоу-гонка "Гонка Легкова. Звезды", а также вечерняя эстафета для пар "Гонка Легкова. Любовь и лыжи", принять участие в которой смогут все желающие", - добавляется в сообщении.