"Ливерпуль" разгромил "Карабах" и напрямую вышел в 1/8 финала ЛЧ - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
00:59 29.01.2026
"Ливерпуль" разгромил "Карабах" и напрямую вышел в 1/8 финала ЛЧ
"Ливерпуль" разгромил "Карабах" и напрямую вышел в 1/8 финала ЛЧ
Английский "Ливерпуль" одержал крупную победу над азербайджанским "Карабахом" в матче заключительного, восьмого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 29.01.2026
спорт, алексис макаллистер, флориан вирц, федерико кьеза, ливерпуль, карабах, лига чемпионов уефа
© Соцсети Лиги чемпионов УЕФАМохамед Салах
Мохамед Салах - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Соцсети Лиги чемпионов УЕФА
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Английский "Ливерпуль" одержал крупную победу над азербайджанским "Карабахом" в матче заключительного, восьмого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.
Лига чемпионов УЕФА
28 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
Ливерпуль
6 : 0
Карабах
15‎’‎ • Алексис Макаллистер
(Вирджил ван Дейк)
21‎’‎ • Флориан Вирц
(Уго Экитике)
50‎’‎ • Мохамед Салах
(Доминик Собослаи)
57‎’‎ • Уго Экитике
61‎’‎ • Алексис Макаллистер
90‎’‎ • Федерико Кьеза
(Вирджил ван Дейк)
Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. Дублем отметился Алексис Макаллистер (15-я и 61-я минуты), мячи также забили Флориан Вирц (21), Мохаммед Салах (50), Юго Экитике (57) и Федерико Кьеза (90).
"Ливерпуль", набрав 18 очков, занял третье место в турнирной таблице и напрямую вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Соперник "Ливерпуля" станет известен по итогам жеребьевки, которая пройдет 30 января.
"Манчестер Сити" возместит стоимость билетов на матч ЛЧ с "Будё-Глимт"
21 января, 19:51
 
Футбол Спорт Алексис Макаллистер Флориан Вирц Федерико Кьеза Ливерпуль Карабах Лига чемпионов 2025-2026
 
