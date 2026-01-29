В Китае за коррупцию пожизненно отстранили от футбола 73 человека

ПЕКИН, 29 янв - РИА Новости. Власти Китая наложили пожизненный запрет на занятие деятельностью, связанной с футболом, в отношении 73 человек, включая бывшего председателя Китайской футбольной ассоциации (CFA) Чэнь Сюйюаня и экс-главного тренера национальной сборной Ли Те, сообщает Центральное телевидение Китая.
По данным телеканала, в четверге прошла совместная пресс-конференция Главного государственного управления по делам физкультуры и спорта, министерства общественной безопасности и Китайской футбольной ассоциации по теме коррупции в футболе.
"Семьдесят три человека, включая Чэнь Сюйюаня и Ли Те, признанных виновными Народным судом, получили наказание в виде пожизненного запрета на участие в любой деятельности, связанной с футболом", - сказано в сообщении CCTV.
Отмечается, что также были наложены штрафные санкции в отношении 13 клубов.
Ранее сообщалось, что в марте 2024 года бывший председатель CFA Чэнь Сюйюань был приговорен к пожизненному заключению за получение взяток и материальных ценностей в размере более 81 миллиона юаней (около 11,4 миллиона долларов). Также тюремные сроки получили экс-директор департамента соревнований CFA Хуан Сун (7 лет) и бывший заместитель председателя ассоциации Ли Юйи (11 лет). Бывший главный тренер национальной сборной Китая и бывший полузащитник "Эвертона" Ли Те получил пожизненный срок за взяточничество.
В Китае с ноября 2022 года ведется кампания по борьбе с коррупцией в футболе, аналитики отмечают, что эта кампания побила рекорды по продолжительности и числу арестов, что сделало ее самой масштабной антикоррупционной акцией в истории китайского футбола.
Председатель КНР Си Цзиньпин ранее заявил, что коррупция — это главная злокачественная опухоль, которая ставит под угрозу жизненную силу и боеспособность КПК. Как подчеркнул китайский лидер, пока существуют почва и условия для коррупции, борьба с ней не может останавливаться ни на минуту. Он отметил, что партия никогда не потерпит коррупцию и будет наказывать за нее, следуя "принципу нулевой терпимости".
