Кожевников оценил перспективы работы Ларионова в СКА

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Перспективы продолжения работы Игоря Ларионова в должности главного тренера петербургской хоккейной команды СКА станут понятны после выступления клуба в плей-офф Кубка Гагарина, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников
Во вторник СКА дома проиграл ярославскому "Локомотиву" со счетом 1:3, потерпев пятое поражение подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В воскресенье СКА объявил, что в связи с неудовлетворительными результатами тренерский штаб покинули Владимир Филатов и Максим Семенов.
27 января 2026 • начало в 19:44
Завершен
19:40 • Рокко Гримальди
(Nikita Nedopyokin, Бреннан Менелл)
00:28 • Максим Шалунов
13:22 • Александр Радулов
(Максим Шалунов, Никита Кирьянов)
19:20 • Максим Шалунов
"Трудно сказать, что сейчас происходит со СКА, игры у команды не видно. К сожалению, того, что было у Игоря Ларионова в (нижегородском) "Торпедо", сейчас не видно. Да, ребята стараются, работают, пашут, но результата-то нет. Посмотрим, что у СКА будет в плей-офф Кубка Гагарина: у Ларионова же была задача выйти в плей-офф. Думаю, что сейчас он с командой выйдет в плей-офф", - сказал Кожевников.
"Руководство СКА сейчас вряд ли пойдет на увольнение Ларионова. Все-таки у него идет первый год работы, а он человек понимающий и сознательный. Но я не знаю, как в этом клубе принимаются решения. Но дело тренера такое – всегда надо быть готовым к увольнению", - добавил собеседник агентства.
СКА с 53 очками после 48 матчей находится на восьмом месте в Западной конференции КХЛ. Главным конкурентом клуба в борьбе за выход в плей-офф Кубка Гагарина являются "Шанхайские драконы", занимающие девятое место, на счету которых 45 баллов в 49 встречах.
