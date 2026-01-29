Рейтинг@Mail.ru
Клуб из Азербайджана впервые вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:19 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/karabakh-2070882828.html
Клуб из Азербайджана впервые вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" впервые в своей истории стал участником плей-офф Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 29.01.2026
2026
Новости
карабах, лига чемпионов уефа, спорт
Футбол, Карабах, Лига чемпионов УЕФА, Спорт
Клуб из Азербайджана впервые вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Обои Лиги чемпионов УЕФА
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" впервые в своей истории стал участником плей-офф Лиги чемпионов.
В среду "Карабах" в гостях потерпел разгромное поражение от английского "Ливерпуля" со счетом 0:6 в матче заключительного, восьмого тура основного этапа турнира.
Однако "Карабах" с 10 очками обеспечил себе участие в стыковом матче за выход в 1/8 финала, попав в число несеяных команд. Клуб стал первой азербайджанской командой, которая вышла в плей-офф Лиги чемпионов.
Соперник "Карабаха" станет известен по итогам жеребьевки, которая пройдет 30 января.
Анатолий Трубин - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Реал" пропустил от вратаря и не смог напрямую выйти в 1/8 финала ЛЧ
Вчера, 01:18
 
Футбол Карабах Лига чемпионов 2025-2026 Спорт
 
