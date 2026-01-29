https://ria.ru/20260129/karabakh-2070882828.html
Клуб из Азербайджана впервые вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Клуб из Азербайджана впервые вышел в плей-офф Лиги чемпионов - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
Клуб из Азербайджана впервые вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" впервые в своей истории стал участником плей-офф Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 29.01.2026
2026-01-29T01:19:00+03:00
2026-01-29T01:19:00+03:00
2026-01-29T01:19:00+03:00
футбол
карабах
лига чемпионов уефа
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062172521_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_2777413069b304e3f064ed836b740cc8.jpg
https://ria.ru/20260129/real-2070882592.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062172521_0:0:840:630_1920x0_80_0_0_af429bf00e1d17ea8dbbc999d9448a10.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
карабах, лига чемпионов уефа, спорт
Футбол, Карабах, Лига чемпионов УЕФА, Спорт
Клуб из Азербайджана впервые вышел в плей-офф Лиги чемпионов
"Карабах" впервые в своей истории вышел в плей-офф Лиги чемпионов
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" впервые в своей истории стал участником плей-офф Лиги чемпионов.
В среду "Карабах" в гостях потерпел разгромное поражение от английского "Ливерпуля" со счетом 0:6 в матче заключительного, восьмого тура основного этапа турнира.
Однако "Карабах" с 10 очками обеспечил себе участие в стыковом матче за выход в 1/8 финала, попав в число несеяных команд. Клуб стал первой азербайджанской командой, которая вышла в плей-офф Лиги чемпионов.
Соперник "Карабаха" станет известен по итогам жеребьевки, которая пройдет 30 января.