Клуб из Азербайджана впервые вышел в плей-офф Лиги чемпионов

В среду "Карабах" в гостях потерпел разгромное поражение от английского "Ливерпуля" со счетом 0:6 в матче заключительного, восьмого тура основного этапа турнира.

Однако "Карабах" с 10 очками обеспечил себе участие в стыковом матче за выход в 1/8 финала, попав в число несеяных команд. Клуб стал первой азербайджанской командой, которая вышла в плей-офф Лиги чемпионов.