Путин поздравил ОАЭ с успешным проведением Игр будущего
Путин поздравил ОАЭ с успешным проведением Игр будущего
Президент РФ Владимир Путин поздравил ОАЭ с успешным проведением Игр будущего и поблагодарил за поддержку этой инициативы. РИА Новости Спорт, 29.01.2026
Путин поздравил ОАЭ с успешным проведением Игр будущего
