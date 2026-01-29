Рейтинг@Mail.ru
"Спартак" продлил контракт с обладателем Кубка Гагарина Ярошем
Хоккей
 
12:15 29.01.2026
"Спартак" продлил контракт с обладателем Кубка Гагарина Ярошем
"Спартак" продлил контракт с обладателем Кубка Гагарина Ярошем
"Спартак" продлил контракт с обладателем Кубка Гагарина Ярошем
Московский "Спартак" продлил контракт со словацким защитником Кристианом Ярошем, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 29.01.2026
"Спартак" продлил контракт с обладателем Кубка Гагарина Ярошем

«Спартак» продлил контракт со словацким защитником Кристианом Ярошем

Хоккей
Хоккей. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Московский "Спартак" продлил контракт со словацким защитником Кристианом Ярошем, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Срок действия соглашения с Ярошем рассчитан до конца сезона-2027/28. Словак выступает за "Спартак" с октября 2025 года. В текущем сезоне он провел 30 матчей и отдал восемь голевых передач.
Ярошу 29 лет. Ранее в КХЛ он выступал за московский ЦСКА, с которым выиграл Кубок Гагарина в 2023 году, а также за череповецкую "Северсталь" и омский "Авангард". В 2015-м словак был выбран в пятом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клубом "Оттава Сенаторз". Также в Северной Америке он представлял "Сан-Хосе Шаркс" и "Нью-Джерси Девилз".
Главный тренер ХК Спартак Алексей Жамнов
Жамнов пропустит ближайшие матчи "Спартака" в КХЛ
Вчера, 11:01
Вчера, 11:01
 
Хоккей Спорт Кристиан Ярош Спартак Москва ПФК ЦСКА Северсталь КХЛ 2025-2026 Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
