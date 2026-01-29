https://ria.ru/20260129/hk-2070952304.html
"Спартак" продлил контракт с обладателем Кубка Гагарина Ярошем
Московский "Спартак" продлил контракт со словацким защитником Кристианом Ярошем, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 29.01.2026
«Спартак» продлил контракт со словацким защитником Кристианом Ярошем