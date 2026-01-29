Рейтинг@Mail.ru
"Гамбург" отстранил Домпе от тренировок за нетрезвое вождение
18:55 29.01.2026
"Гамбург" отстранил Домпе от тренировок за нетрезвое вождение
Французский нападающий Жан‑Люк Домпе отстранен от тренировок и матчей немецкого "Гамбурга" за нарушение дисциплины, сообщается на сайте футбольного клуба.
"Гамбург" отстранил Домпе от тренировок за нетрезвое вождение

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Французский нападающий Жан‑Люк Домпе отстранен от тренировок и матчей немецкого "Гамбурга" за нарушение дисциплины, сообщается на сайте футбольного клуба.
В воскресенье Домпе был остановлен полицией во время вождения для проверки на алкотестере, в ходе которой в организме 30-летнего спортсмена обнаружили алкоголь.
Футболист был проинформирован об отстранении в четверг после разъяснительной беседы со спортивным руководством. Решение о дальнейших последствиях для нападающего будет принято после завершения дополнительных внутренних консультаций.
Домпе перешел в "Гамбург" в 2022 году из бельгийского "Зюлте-Варегема". За это время нападающий сыграл за немецкую команду 107 матчей и забил 17 мячей.
Шары жеребьевки Лиги чемпионов - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Opta назвала главного фаворита на победу в Лиге чемпионов
