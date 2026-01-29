https://ria.ru/20260129/gamburg-2071068258.html
"Гамбург" отстранил Домпе от тренировок за нетрезвое вождение
"Гамбург" отстранил Домпе от тренировок за нетрезвое вождение
Французский нападающий Жан‑Люк Домпе отстранен от тренировок и матчей немецкого "Гамбурга" за нарушение дисциплины, сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 29.01.2026
"Гамбург" отстранил Домпе от тренировок за нетрезвое вождение
