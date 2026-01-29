https://ria.ru/20260129/futbol-2071082656.html
Победитель Лиги чемпионов перешел в клуб MLS
Победитель Лиги чемпионов Тимо Вернер перешел из немецкого "Лейпцига" в "Сан-Хосе Эртквейкс", сообщается на сайте клуба североамериканской Главной футбольной... РИА Новости Спорт, 29.01.2026
футбол
спорт
германия
тимо вернер
сан-хосе эртквейкс
рб лейпциг
лига чемпионов уефа
mls
спорт, германия, тимо вернер, сан-хосе эртквейкс, рб лейпциг, лига чемпионов уефа, mls
Победитель Лиги чемпионов перешел в клуб MLS
Футболист "Лейпцига" Тимо Вернер перешел в клуб MLS "Сан-Хосе Эртквейкс"