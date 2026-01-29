Рейтинг@Mail.ru
Победитель Лиги чемпионов перешел в клуб MLS
Футбол
 
20:39 29.01.2026
Победитель Лиги чемпионов перешел в клуб MLS
Победитель Лиги чемпионов перешел в клуб MLS

Футболист "Лейпцига" Тимо Вернер перешел в клуб MLS "Сан-Хосе Эртквейкс"

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Победитель Лиги чемпионов Тимо Вернер перешел из немецкого "Лейпцига" в "Сан-Хосе Эртквейкс", сообщается на сайте клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Соглашение американского клуба с 29-летним нападающим рассчитано до июня 2028 года.
Помимо "Лейпцига", Вернер выступал за немецкий "Штутгарт" и английские "Челси" и "Тоттенхэм". В составе "Челси" он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира (все - 2021 год), в составе "Тоттенхэма" - Лигу Европы (2025). За сборную Германии Вернер провел 57 матчей и забил 24 мяча.
Александр Головин - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Головина признали лучшим игроком "Монако" в матче против "Ювентуса"
Вчера, 17:35
 
ФутболСпортГерманияТимо ВернерСан-Хосе ЭртквейксРБ ЛейпцигЛига чемпионов 2025-2026Major League Soccer 2025
 
