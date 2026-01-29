Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Демин пропустит матч НБА против "Денвера"
Баскетбол
 
16:35 29.01.2026
СМИ: Демин пропустит матч НБА против "Денвера"
СМИ: Демин пропустит матч НБА против "Денвера"
СМИ: Демин пропустит матч НБА против "Денвера"
Российский защитник "Бруклин Нетс" Егор Демин пропустит матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Денвер Наггетс" в целях... РИА Новости Спорт, 29.01.2026
https://ria.ru/20260127/demin-2070467765.html
денвер
Новости
СМИ: Демин пропустит матч НБА против "Денвера"

Демин пропустит матч НБА против "Денвера" в целях профилактики травмы стопы

© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"
Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российский защитник "Бруклин Нетс" Егор Демин пропустит матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Денвер Наггетс" в целях профилактики травмы левой стопы, полученной перед стартом сезона, сообщает журналист Си Джей Холмс на своей странице в социальной сети X.
Встреча состоится в Денвере 30 января. В сентябре Демин испытывал проблемы после Летней лиги из-за разрыва подошвенной фасции. Тогда баскетболист уточнил, что повреждение не было связано с игровым эпизодом и не носит серьезного характера.
Демину 19 лет. В дебютном сезоне в НБА он провел 40 матчей, в среднем проводя на паркете 24,8 минуты, набирая 10,4 очка, отдавая 3,4 передачи и совершая 3 подбора.
Российский баскетболист Егор Демин - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Демин примет участие в Матче восходящих звезд НБА
27 января, 08:41
 
