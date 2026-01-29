https://ria.ru/20260129/demin-2071035380.html
СМИ: Демин пропустит матч НБА против "Денвера"
Российский защитник "Бруклин Нетс" Егор Демин пропустит матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Денвер Наггетс" в целях... РИА Новости Спорт, 29.01.2026
Демин пропустит матч НБА против "Денвера" в целях профилактики травмы стопы