"СКА-Нефтяник" обыграл "Старт" в матче чемпионата России по бенди
14:57 29.01.2026
"СКА-Нефтяник" обыграл "Старт" в матче чемпионата России по бенди
"СКА-Нефтяник" обыграл "Старт" в матче чемпионата России по бенди
Хабаровский "СКА-Нефтяник" нанес поражение нижегородскому "Старту" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
"СКА-Нефтяник" обыграл "Старт" в матче чемпионата России по бенди

"СКА-Нефтяник" обыграл "Старт" в матче чемпионата России по хоккею с мячом

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Хабаровский "СКА-Нефтяник" нанес поражение нижегородскому "Старту" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча прошла в Хабаровске и завершилась со счетом 15:2 в пользу хозяев. В составе победителей по хет-трику оформили Алан Джусоев (9, 65 и 71-я минуты), Тимур Стариков (28, 40 и 57) и Владимир Каланчин (35, 54 и 83), дубль на свой счет записал Туомас Мяатта (14 и 51), по мячу забросили Александр Егорычев (11), Семен Чупин (37), Юрий Шардаков (76) и Дмитрий Аникин (80). У "Старта" отличились Дмитрий Барбаков (42) и Руслан Сущев (67).
Победа хабаровской команды над "Стартом" стала самой крупной в текущем сезоне чемпионата России.
"СКА- Нефтяник", набравший 45 очков и выигравший все 15 матчей со старта сезона, лидирует в турнирной таблице. "Старт" с 22 баллами располагается на шестой строчке.
В следующем матче "СКА-Нефтяник" примет кировскую "Родину" 1 февраля, а "Старт" в тот же день встретится с красноярским "Енисеем".
