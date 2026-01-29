"СКА-Нефтяник" обыграл "Старт" в матче чемпионата России по бенди

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Хабаровский "СКА-Нефтяник" нанес поражение нижегородскому "Старту" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.

"СКА- Нефтяник", набравший 45 очков и выигравший все 15 матчей со старта сезона, лидирует в турнирной таблице. "Старт" с 22 баллами располагается на шестой строчке.