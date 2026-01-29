Рейтинг@Mail.ru
Дабл-дабл Вембаньямы помог "Сан-Антонио" обыграть "Хьюстон" в матче НБА
08:14 29.01.2026
Дабл-дабл Вембаньямы помог "Сан-Антонио" обыграть "Хьюстон" в матче НБА
"Сан-Антонио Спёрс" обыграл "Хьюстон Рокетс" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 29.01.2026
спорт, хьюстон, шарлотт хорнетс, сан-антонио спёрс, хьюстон рокетс, нба
Баскетбол, Спорт, Хьюстон, Шарлотт Хорнетс, Сан-Антонио Спёрс, Хьюстон Рокетс, НБА
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. "Сан-Антонио Спёрс" обыграл "Хьюстон Рокетс" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Хьюстоне и завершилась со счетом 111:99 (26:36, 28:26, 30:24, 27:13) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Виктор Вембаньяма из "Сан-Антонио", который оформил дабл-дабл (28 очков + 16 подборов). У "Хьюстона" 25 очков заработал Амен Томпсон, а Алперен Шенгюн оформил дабл-дабл (18 очков + 10 подборов).
НБА
29 января 2026 • начало в 05:30
Завершен
Хьюстон
99 : 111
Сан-Антонио
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Сан-Антонио" одержал 32-ю победу при 15 поражениях и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, где "Хьюстон" с 28 победами и 17 поражениями идет четвертым.
В следующем матче "Хьюстон" на выезде встретится с "Атлантой Фокс" в ночь на 30 января по московскому времени, а "Сан-Антонио" в гостях сыграет с "Шарлотт Хорнетс" вечером 31 января.
Результаты других матчей:
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Демин повторил рекорд по серии игр с забитыми 3-очковыми среди новичков НБА
