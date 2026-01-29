Дабл-дабл Вембаньямы помог "Сан-Антонио" обыграть "Хьюстон" в матче НБА

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. "Сан-Антонио Спёрс" обыграл "Хьюстон Рокетс" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Хьюстоне и завершилась со счетом 111:99 (26:36, 28:26, 30:24, 27:13) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Виктор Вембаньяма из "Сан-Антонио", который оформил дабл-дабл (28 очков + 16 подборов). У "Хьюстона" 25 очков заработал Амен Томпсон, а Алперен Шенгюн оформил дабл-дабл (18 очков + 10 подборов).
29 января 2026 • начало в 05:30
Завершен
"Сан-Антонио" одержал 32-ю победу при 15 поражениях и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, где "Хьюстон" с 28 победами и 17 поражениями идет четвертым.
В следующем матче "Хьюстон" на выезде встретится с "Атлантой Фокс" в ночь на 30 января по московскому времени, а "Сан-Антонио" в гостях сыграет с "Шарлотт Хорнетс" вечером 31 января.
Результаты других матчей:
- "Индиана Пэйсерс" - "Чикаго Буллз" - 113:110;
- "Кливленд Кавальерс" - "Лос-Анджелес Лейкерс" - 129:99;
- "Бостон Селтикс" - "Атланта Хокс" - 106:117;
- "Майами Хит" - "Орландо Мэджик" - 124:133;
- "Торонто Рэпторс" - "Нью-Йорк Никс" - 92:119;
- "Мемфис Гриззлис" - "Шарлотт Хорнетс" - 97:112;
- "Даллас Маверикс" - "Миннесота Тимбервулвз" - 105:118;
- "Юта Джаз" - "Голден Стэйт Уорриорз" - 124:140.