Россиянин вышел в полуфинал парного юниорского Australian Open
Российский теннисист Кирилл Филаретов в паре с британцем Марком Чебаном вышел в полуфинал парного турнира Открытого чемпионата Австралии среди юниоров. РИА Новости Спорт, 29.01.2026
