"Амур" обыграл "Автомобилист" в матче КХЛ
Хоккей
 
14:54 29.01.2026
"Амур" обыграл "Автомобилист" в матче КХЛ
"Амур" обыграл "Автомобилист" в матче КХЛ
Хабаровский "Амур" обыграл екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
"Амур" обыграл "Автомобилист" в матче КХЛ

"Амур" обыграл "Автомобилист" и прервал серию из девяти поражений в КХЛ

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Хабаровский "Амур" обыграл екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 5:2 (0:0, 2:1, 3:1). В составе победителей шайбы забросили Александр Гальченюк (25-я минута), Никита Евсеев (37), Артем Шварев (44), Алекс Броадхерст (45) и Евгений Свечников (53). У "Автомобилиста" отличились Джесси Блэкер (28) и Даниэль Спронг (60).
"Амур" (41 очко) прервал серию из девяти поражений. Команда занимает девятое место в таблице Восточной конференции, где "Автомобилист" (60) идет четвертым.
В следующем матче "Амур" примет астанинский "Барыс" 31 января. "Автомобилист" в тот же день сыграет в гостях с владивостокским "Адмиралом".
