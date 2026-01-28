Рейтинг@Mail.ru
Карасев сложил полномочия капитана в баскетбольном "Зените"
Баскетбол
 
01:27 28.01.2026
Карасев сложил полномочия капитана в баскетбольном "Зените"
Карасев сложил полномочия капитана в баскетбольном "Зените"
Американский защитник Трент Фрэйзер стал капитаном петербургского "Зенита", сообщается на сайте баскетбольного клуба Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Американец Фрэйзер сменил Карасева в качестве капитана баскетбольного "Зенита"

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Американский защитник Трент Фрэйзер стал капитаном петербургского "Зенита", сообщается на сайте баскетбольного клуба Единой лиги ВТБ.
С августа 2024 года капитаном "Зенита" был форвард Сергей Карасев.
Баскетбол. Единая лига ВТБ. Локомотив-Кубань (Краснодар) - Зенит (Санкт-Петербург) - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Зенит" обыграл "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ
27 января, 21:36
"По решению руководства баскетбольного клуба "Зенит" Трент Фрэйзер назначен капитаном основной команды "сине-бело-голубых". В свой первый матч в новом статусе американский защитник появился на паркете в стартовой пятерке и помог петербуржцам дома обыграть "Автодор" со счетом 105:79", - говорится в заявлении клуба.
Фрэйзеру 27 лет, он выступает в составе "Зенита" с сезона-2022/23. За это время защитник сыграл 154 матча, в среднем набирая 13,4 очка.
Карасеву 32 года, вместе с "Зенитом" он стал чемпионом Единой лиги в сезоне-2021/22, также завоевал Кубок и Суперкубок страны. С 2013 по 2016 год Карасев играл в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и защищал цвета клубов "Кливленд Кавальерс" и "Бруклин Нетс". Баскетболист является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в составе сборной России.
Егор Демин - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Демин прокомментировал участие в Матче восходящих звезд НБА
28 января, 00:26
 
БаскетболСпортСергей Карасев (баскетбол)Зенит (Санкт-Петербург)Единая Лига ВТБ
 
