Карасев сложил полномочия капитана в баскетбольном "Зените"

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Американский защитник Трент Фрэйзер стал капитаном петербургского "Зенита", сообщается на сайте баскетбольного клуба Единой лиги ВТБ.
С августа 2024 года капитаном "Зенита" был форвард Сергей Карасев.
"По решению руководства баскетбольного клуба "Зенит" Трент Фрэйзер назначен капитаном основной команды "сине-бело-голубых". В свой первый матч в новом статусе американский защитник появился на паркете в стартовой пятерке и помог петербуржцам дома обыграть "Автодор" со счетом 105:79", - говорится в заявлении клуба.
Фрэйзеру 27 лет, он выступает в составе "Зенита" с сезона-2022/23. За это время защитник сыграл 154 матча, в среднем набирая 13,4 очка.
Карасеву 32 года, вместе с "Зенитом" он стал чемпионом Единой лиги в сезоне-2021/22, также завоевал Кубок и Суперкубок страны. С 2013 по 2016 год Карасев играл в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и защищал цвета клубов "Кливленд Кавальерс" и "Бруклин Нетс". Баскетболист является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в составе сборной России.
