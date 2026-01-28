https://ria.ru/20260128/transfer-2070842099.html
В 2025 году футбольные клубы потратили на трансферы рекордную сумму
Клубы в 2025 году потратили рекордные 13,08 миллиарда долларов на трансферы игроков, сообщается в отчете на сайте Международной федерации футбола (ФИФА). РИА Новости Спорт, 28.01.2026
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости.
Клубы в 2025 году потратили рекордные 13,08 миллиарда долларов на трансферы игроков, сообщается
в отчете на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Это на 52,3% больше, чем в 2024 году, когда траты клубов составили 8,59 млрд. Предыдущий рекорд был установлен в 2023-м, когда команды заплатили за футболистов 9,66 млрд. Всего было зарегистрировано 24 558 трансферов, что на 7,7% больше предыдущего рекорда, установленного в 2024 году (22 794).
Крупнейшими международными переходами года стали покупки английским "Ливерпулем
" Флориана Вирца (145 млн долларов) из немецкого "Байера
" и Юго Экитике (113 млн) из немецкого "Айнтрахта
". В тройку клубов, потратившихся больше всех на игроков в 2025 году, вошли английские "Манчестер Сити
", "Ливерпуль" и "Челси
".
Наибольшее количество трансферов в мужском футболе состоялось из бразильских клубов в португальские (184), в женском - из российских в белорусские (36).