В 2025 году футбольные клубы потратили на трансферы рекордную сумму

Это на 52,3% больше, чем в 2024 году, когда траты клубов составили 8,59 млрд. Предыдущий рекорд был установлен в 2023-м, когда команды заплатили за футболистов 9,66 млрд. Всего было зарегистрировано 24 558 трансферов, что на 7,7% больше предыдущего рекорда, установленного в 2024 году (22 794).