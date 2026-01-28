Рейтинг@Mail.ru
"Помним не за это": Тарасова раскритиковала выступление Трусовой
Фигурное катание
 
17:41 28.01.2026 (обновлено: 20:59 28.01.2026)
"Помним не за это": Тарасова раскритиковала выступление Трусовой
"Помним не за это": Тарасова раскритиковала выступление Трусовой
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала за катание и отсутствие вращений и поддержек выступление Александры Игнатовой (Трусовой) и актера Ивана... РИА Новости Спорт, 28.01.2026
фигурное катание
спорт
татьяна тарасова
татьяна навка
александра игнатова (трусова)
Фигурное катание, Татьяна Тарасова, Татьяна Навка, Александра Игнатова (Трусова)
Фигурное катание, Спорт, Татьяна Тарасова, Татьяна Навка, Александра Игнатова (Трусова)
"Помним не за это": Тарасова раскритиковала выступление Трусовой

Тарасова: Трусову помнят за прыжки, а не за катание и драматургию

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлександра Трусова
Александра Трусова - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Александра Трусова. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала за катание и отсутствие вращений и поддержек выступление Александры Игнатовой (Трусовой) и актера Ивана Жвакина в ходе шоу "Ледниковый период".
«
"Скажу, что есть чему учиться, но это и интересно. Когда они только вышли, уже подсечки пошли. Саша, не надо делать их так мелко, иначе это выглядит нетехнично. Базовым шагам надо выделить время. Иначе кажется, что пара не умеет кататься. Мне бы не хотелось этого говорить. Я к мастерству Саши отношусь очень трепетно. Но здесь не было ни поддержек, ни вращений, ничего. Только в конце один прыжок", - сказала Тарасова в ходе программы.
"Саша - прыгунья, это известно, за это мы ее помним. Не за то, что она брала зал своим выдающимся катанием или драматургией, она прыгала так, что не касалась льда. Мне непонятно, что это был за номер. Спасибо, ищите дальше", - добавила она.
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка отметила, что Трусова сможет набрать необходимый опыт для парного катания. "Это такое счастье, что Илья (Авербух) решил взять этих девчонок, которые недавно блистали на Олимпийских играх, и ими все восхищались. Саша сможет набрать опыт, который будет использовать там, где захочет. Она выйдет совершенно другим человеком. Саша, у тебя очень импозантный партнер, который плохо стоит на коньках. Впереди много работы, но, уверена, вы сделаете большой прогресс", - сказала Навка.
Сама Трусова заявила, что оптимистично смотрит на прогресс их пары со Жвакиным, несмотря на свой характер. "Мне все хорошо. Со мной сложно ужиться, это больше проблема во мне. Но справляемся, нас успокаивают. Мне нравится кататься в разных образах, мне кажется у нас хорошо получается", - сказала фигуристка.
Александра Игнатова (Трусова) - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Плющенко раскрыл, почему Трусова вернулась к Тутберидзе
26 января, 12:47
 
Фигурное катаниеСпортТатьяна ТарасоваТатьяна НавкаАлександра Игнатова (Трусова)
 
