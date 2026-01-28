https://ria.ru/20260128/tarasova-2070827663.html
"Помним не за это": Тарасова раскритиковала выступление Трусовой
"Помним не за это": Тарасова раскритиковала выступление Трусовой
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала за катание и отсутствие вращений и поддержек выступление Александры Игнатовой (Трусовой) и актера Ивана Жвакина в ходе шоу "Ледниковый период".
«
"Скажу, что есть чему учиться, но это и интересно. Когда они только вышли, уже подсечки пошли. Саша, не надо делать их так мелко, иначе это выглядит нетехнично. Базовым шагам надо выделить время. Иначе кажется, что пара не умеет кататься. Мне бы не хотелось этого говорить. Я к мастерству Саши отношусь очень трепетно. Но здесь не было ни поддержек, ни вращений, ничего. Только в конце один прыжок", - сказала Тарасова
в ходе программы.
"Саша - прыгунья, это известно, за это мы ее помним. Не за то, что она брала зал своим выдающимся катанием или драматургией, она прыгала так, что не касалась льда. Мне непонятно, что это был за номер. Спасибо, ищите дальше", - добавила она.
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка
отметила, что Трусова сможет набрать необходимый опыт для парного катания. "Это такое счастье, что Илья (Авербух) решил взять этих девчонок, которые недавно блистали на Олимпийских играх, и ими все восхищались. Саша сможет набрать опыт, который будет использовать там, где захочет. Она выйдет совершенно другим человеком. Саша, у тебя очень импозантный партнер, который плохо стоит на коньках. Впереди много работы, но, уверена, вы сделаете большой прогресс", - сказала Навка.
Сама Трусова заявила, что оптимистично смотрит на прогресс их пары со Жвакиным, несмотря на свой характер. "Мне все хорошо. Со мной сложно ужиться, это больше проблема во мне. Но справляемся, нас успокаивают. Мне нравится кататься в разных образах, мне кажется у нас хорошо получается", - сказала фигуристка.