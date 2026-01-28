Свидетелей по делу экс-главы совета директоров "Локомотива" допросили

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В Одинцовском горсуде Подмосковья допросили свидетелей по уголовному делу в отношении бывшего председателя совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" Сергея Липатова о подстрекательстве к убийству в 2002 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В судебном заседании огласили показания потерпевшей и троих свидетелей, по ходатайству государственного обвинителя доисследовали письменные материалы уголовного дела, допросили одного свидетеля обвинения. Заседание отложено на 12 февраля для повторного вызова свидетелей", - рассказали в пресс-службе.
Липатову предъявлено обвинение в подстрекательстве к убийству группой лиц из корыстных побуждений или по найму, в пособничестве в убийстве. Вину он полностью признает.
Как стало известно из озвученного в суде обвинения, Липатов из личной неприязни и с целью решить коммерческий вопрос заплатил 200 тысяч долларов за убийство директора юридической фирмы "Инюрконсалт", советника главы министерства путей сообщения Александра Фоминова. Мужчину убили из пистолета в 2002 году, когда он возвращался в загородный дом в дачном кооперативе "Аграрник" в Одинцовском районе Московской области. Исполнители скрылись с места происшествия.
