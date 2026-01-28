Свидетелей по делу экс-главы совета директоров "Локомотива" допросили

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В Одинцовском горсуде Подмосковья допросили свидетелей по уголовному делу в отношении бывшего председателя совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" Сергея Липатова о подстрекательстве к убийству в 2002 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.