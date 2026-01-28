Рейтинг@Mail.ru
"Челси" расторг контракт со Стерлингом
Футбол
 
19:50 28.01.2026
"Челси" расторг контракт со Стерлингом
"Челси" расторг контракт со Стерлингом
Лондонский "Челси" завершил сотрудничество с нападающим Рахимом Стерлингом, сообщается на сайте футбольного клуба.
2026
"Челси" расторг контракт со Стерлингом

"Челси" расторг контракт с чемпионом Англии по футболу Стерлингом

Полузащитник "Челси" Рахим Стерлинг в матче АПЛ
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Лондонский "Челси" завершил сотрудничество с нападающим Рахимом Стерлингом, сообщается на сайте футбольного клуба.
Соглашение с 31-летним игроком расторгнуто по обоюдному согласию. Он не сыграл за лондонцев ни одного матча в текущем сезоне, прошлый футболист провел в аренде в "Арсенале".
Воспитанник "Ливерпуля" Стерлинг перешел в "Челси" в июле 2022 года из "Манчестер Сити" за 56 миллионов евро, согласно данным портала Transfermarkt, и провел за клуб 81 матч, забив 19 мячей. В составе "Манчестер Сити" Стерлинг стал четырехкратным чемпионом Англии. За сборную Англии он отыграл 82 матча и забил 20 мячей, дошел до финала чемпионата Европы.
