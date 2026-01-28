https://ria.ru/20260128/sterling-2070852764.html
"Челси" расторг контракт со Стерлингом
"Челси" расторг контракт со Стерлингом - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
"Челси" расторг контракт со Стерлингом
Лондонский "Челси" завершил сотрудничество с нападающим Рахимом Стерлингом, сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 28.01.2026
2026-01-28T19:50:00+03:00
2026-01-28T19:50:00+03:00
2026-01-28T19:50:00+03:00
футбол
спорт
рахим стерлинг
челси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892333815_0:250:2048:1402_1920x0_80_0_0_e633a1ac13007ac1587a65157415ecb7.jpg
https://ria.ru/20260125/apl-2070215220.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892333815_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_1082cd0808fbf651a60c28691ff46659.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, рахим стерлинг, челси
Футбол, Спорт, Рахим Стерлинг, Челси
"Челси" расторг контракт со Стерлингом
"Челси" расторг контракт с чемпионом Англии по футболу Стерлингом